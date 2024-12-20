市售湯圓「熱量圖鑑」一次看！營養師教3招輕鬆吃不怕胖

▲許多人冬至會跟親友一起吃湯圓。（圖／達志示意圖）



記者柯振中／綜合報導

冬至即將到來，許多民眾會跟家人一起吃湯圓、慶祝團員。對此，營養師高敏敏整理了市售湯圓的熱量圖鑑，並且教導烹調方式、飯後須知，讓民眾享受湯圓的同時，也能攝取更低的熱量，避免過完冬至後發福。

高敏敏近日在臉書上分享貼文，整理了市售常見的各大品牌湯圓熱量，提供粉絲參考。她同時提醒，一碗白飯的熱量大約為280大卡，相當於5顆鹹湯圓，或是4顆甜湯圓，或是40顆小湯圓，或2顆大湯圓加上半碗甜湯，熱量不算低。

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▲高敏敏分享市售湯圓的熱量圖鑑，同時也教導3種吃法，能夠攝取更低的熱量。（圖／翻攝臉書／高敏敏）



高敏敏說，因為大湯圓裡面的內餡含有高糖分，本身的熱量相當高，建議滾水煮熟後直接吃，不必再額外加糖。至於鹹餡湯圓，高敏敏則建議，可以使用無油、無肉的方式，搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起煮，並且當成一餐，能夠減少油脂、增加飽足感。

而紅白小湯圓的吃法，高敏敏則表示，可以避開濃糖水的湯底，改用桂圓、枸杞、薑汁等天然食材，或是搭配各式蔬菜，熬煮成高湯，營養均衡的同時，還能增添風味。

▲▼高敏敏分享市售湯圓的熱量圖鑑，同時也教導3種吃法，能夠攝取更低的熱量。（圖／翻攝臉書／高敏敏）



高敏敏還說，吃完湯圓以後，可以搭配酵素梅較多的水果，例如奇異果、鳳梨，並且跟親友分食，避免吃下過多的湯圓，並且飯後走動、運動，才能加速代謝、避免熱量囤積。

高敏敏提醒，想要減重的人務必注意攝取數量，最好是淺嚐即止，避免脂肪囤積。此外，由於湯圓是糯米，支鏈澱粉多，高敏敏建議，腸胃容易脹氣者，最好是細嚼慢嚥。

如果是需要控制血糖者，高敏敏建議，因為湯圓的皮、甜內餡容易讓血糖飆高，要注意攝取的分量。此外，吞嚥上較為困難的老人、小孩，也要小心不要噎到，才能吃得開心、放心。