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3大爭議法案三讀通過！傅崐萁喊「粉碎賴清德陰謀」：陽光照進國會

▲▼ 傅崐萁及藍委現身立法院 。（圖／記者陳煥丞攝）

▲傅崐萁及藍委現身立法院 。（圖／記者陳煥丞攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院20日深夜三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》等法案，會後國民黨團總召傅崐萁表示，這是一個歡欣鼓舞的時刻，感謝立法院長韓國瑜不畏強權與暴力，以及藍白聯手的努力，「讓陽光能照進國會。」

傅崐萁21日在國民黨團記者會上表示，選罷法三讀修正後，過去以手抄本、過世人口登記連署的作為將終止，未來罷免連署將比照總統、副總統連署需附身分證正反影本，選罷法三讀後將降低惡罷風氣，並避免輕易煽動民眾。

▲立法院20日排審選罷法、憲訴法與財劃法3大爭議法案，不但朝野爆發激烈衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院20日排審選罷法、憲訴法與財劃法3大爭議法案，朝野爆發激烈衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

至於憲訴法，傅崐萁指出，民進黨過去濫權運用憲法法庭，架空國會通過的法案，但賴清德的陰謀如今正式被粉碎，未來大法官必須符合民意，憲法法庭不再是「賴言堂」。

財劃法經過25年後再次修正通過，讓中央釋出3200多億元給地方政府，可讓地方有充足財源第一時間落實建設，落實地方自治。傅崐萁說，這4年來中央歲收超收1.8兆元，過去3年歲計賸餘也有1.1兆元，中央當然有錢給地方。他強調，修法後就有充足財力第一時間做好建設。

綜合以上，傅崐萁強調，這三大修法通過，將打破賴清德的權力架構，讓國會穩定，不再受到民進黨政府的凌虐。他表示，國民黨會繼續團結，承載民意，查緝執政者的不法，讓國會重現陽光。

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