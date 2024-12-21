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遭黃捷轟漠視高雄！　柯志恩駁斥：財劃法三讀高雄分配款達676億

▲▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院會20日深夜通過《財劃法》修正，未來中央必須將稅額分給地方3753億元左右。不過綠委黃捷昨發言時指出，要選市長的藍委柯志恩主導通過的版本，對高雄根本不公平，怒轟「柯志恩你到底是什麼意思啊！」對此，柯志恩直言，「我很負責的跟高雄市民報告，我們修財劃法，是真真切切希望地方手上能夠多有財源，好好為百姓做事」，且財劃法三讀高雄分配款達676億，並不是像綠委所言，不照顧高雄。

柯志恩表示，財劃法三讀高雄分配款達676億。綠委批評前請先問行政院為何不提版本，昨天的財劃法三讀前，民進黨委員的發言，對於國民黨及她有諸多批評，怪國民黨的財劃法版本，漠視高雄意見，怪柯志恩不照顧高雄。

柯志恩解釋，11月8日她在國民黨高雄市黨部召開的財劃法記者會，一開始她就說，國民黨送出財政委員會的版本，不是最終版本，也呼籲民進黨共同把餅做大，提出自己的黨團版本，也呼籲行政院提出院版，在法案冷凍期一個月的時間裡，朝野可以坐下來好好協商，但很可惜在法案冷凍期這段時間，儘管韓國瑜，與召委陳玉珍，多次邀請民進黨團，針對財劃法法案做朝野協商，但民進黨團始終不肯與在野黨坐下來好好談，行政院也從來沒有提過院版對案。

對於民進黨團抨擊國民黨，財劃法修法草案僅用「三分鐘強行通過」，柯志恩說明，財劃法在財政委員會已經有非常多次討論的機會，民進黨委員卻不斷透過程序發言，不好好討論實質內容，而是不斷浪費時間。

柯志恩說，民進黨在高雄有8席區域立委，如果真的認為國民黨版的財劃法，對高雄人不公平，請問為什麼除了綠委賴瑞隆有提出僅將空汙納入分配標準的版本外，直到此時此刻，所有高雄市民，都不曾看過一個，完整納入空汙、土地面積、人口等，所有民進黨主張，應該納入財劃法修法討論，專屬民進黨的版本，為什麼民進黨團都不做，現在卻在罵她？

柯志恩坦言，國民黨所提版本，承受來自各方壓力，每個縣市都有各自的訴求，且就算是國民黨版，也一定會有藍營執政的縣市，覺得自己還能拿得更多，拿得更好，請問民進黨，貴黨內部有做過這樣的討論嗎，而在高雄的民進黨8名委員們，你們敢向貴黨黨內的其他委員們說，高雄就是要最多預算，如果沒有超越雙北，就是不照顧高雄，欺騙高雄人嗎？

「我很負責的跟高雄市民報告，我們修財劃法，不是如民進黨聲稱的，是要從中央搬錢，而是真真切切希望地方手上能夠多有財源，好好為百姓做事」，柯志恩說明，她記得總統賴清德在當選第一屆縣市合併的台南市長時，曾說過現行的財劃法制度，讓他巧婦難為無米之炊，她相信這是很多縣市首長遇到的問題，因此國民黨負起責任，將25年未修的財劃法，通過國會完整的民主程序，完成三讀，沒想到過去大聲疾呼要修財劃法的民進黨，現在不但沒與他們同行，反而回過頭來指責他們，真的令人遺憾。


 

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