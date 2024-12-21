　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

強渡3爭議法案　他曬國民黨「選前政見」諷：回頭看都是狗屎

▲▼韓國瑜在國民黨立委護駕下主持會議 再度採用舉手表決。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院20日排審選罷法、憲訴法與財劃法3大爭議法案，引發不滿民眾在立法院外聚集抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院20日排審選罷法、憲訴法與財劃法3大爭議法案，不但朝野爆發激烈衝突，院外也有大量不滿民眾聚集抗議。對此，律師林智群20日貼出國民黨今年不分區立委選舉政見，直呼國民黨選舉時說要推民生法案，「結果呢？現在全部在搞政治鬥爭，推的都是爭議性法案！」

林智群20日在臉書貼出一張照片，內容是國民黨今年不分區立委選舉的政見，可以看見除了少數幾項兩岸、社會議題外，重點大多聚焦在民生相關議題，對比現在國民黨正在推動的法案，讓他忍不住感嘆「選舉時講得很好聽，說上去後要推民生法案，結果呢？現在全部在搞政治鬥爭，推的都是爭議性法案」。

林智群也點出，他認為國民黨自打臉的內容，「挺長者長照，卻推財政劃分法要把6000億元（全國預算才3兆）預算撥給地方政府，中央沒錢，哪來錢給長照預算」、「修改憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭，就可以促進兩岸和平喔」、「罷免玩最多次的，不就是國民黨，現在覺得不好玩了，就想調高罷免門檻？」

林智群最後說，「不到一年，回頭看，這些政見都是狗屎」、「人家投票給你們這些不分區，不是要你們來搞政治鬥爭的唉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
財劃法深夜三讀通過　中央明年多分配地方3753億
台鐵落軌男疑爬牆跑走！鐵路警曝刑責
大量臉書IG帳號被封　5申訴管道曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白聯手三讀3大爭議法案　卓榮泰遺憾：將依憲法所賦權力捍衛憲政秩序

強渡3爭議法案　他曬國民黨「選前政見」諷：回頭看都是狗屎

藍白聯手三讀3大法案　民進黨：將採取一切可能的救濟手段

藍白共拼《財劃法》修正三讀　中央明年多分配地方3753億

白版《財劃法》第8條喬不攏　藍委示意別舉手「惦惦就好」、8白委離席

邱議瑩穿「簡體字外套」嗆藍委　本人揭真相親自回網友

AI時代來了！他一上傳「6000青鳥空拍照」　GPT秒算出現場人數

國民黨點名卓榮泰縱容暴力　敬佩群眾侵襲國會：傷害民主最大幫凶

快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

快訊／藍白黨團聯手提案！　今日院會時間延長至晚間12點

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

青鳥聚集立法院外 警察隊伍穿人群成「貪食蛇」

藍白聯手三讀3大爭議法案　卓榮泰遺憾：將依憲法所賦權力捍衛憲政秩序

強渡3爭議法案　他曬國民黨「選前政見」諷：回頭看都是狗屎

藍白聯手三讀3大法案　民進黨：將採取一切可能的救濟手段

藍白共拼《財劃法》修正三讀　中央明年多分配地方3753億

白版《財劃法》第8條喬不攏　藍委示意別舉手「惦惦就好」、8白委離席

邱議瑩穿「簡體字外套」嗆藍委　本人揭真相親自回網友

AI時代來了！他一上傳「6000青鳥空拍照」　GPT秒算出現場人數

國民黨點名卓榮泰縱容暴力　敬佩群眾侵襲國會：傷害民主最大幫凶

快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

快訊／藍白黨團聯手提案！　今日院會時間延長至晚間12點

藍白聯手三讀3大爭議法案　卓榮泰遺憾：將依憲法所賦權力捍衛憲政秩序

1400萬粉絲網紅「負債670萬」！原因全招了：無法接受業配的羞恥

美麗新廣場剛停業　影城也跟進「12／30起暫停營業」　關鍵原因曝

強渡3爭議法案　他曬國民黨「選前政見」諷：回頭看都是狗屎

張善政出席萬斤柳丁捐贈　李曉鐘：第一次有市長來受贈

倉儲類工程施工具特性　桃園強化倉儲防火工安啟動聯合稽查

桃園市國際蘭馨交流協會　捐贈急難救助金助弱勢

財劃法三讀通過！　財部深表遺憾：增釋3753億衝擊全民福祉

盤點台灣全能藝人TOP 10！　「幕前做到幕後」冠軍橫掃6座金鐘

藍白聯手三讀3大法案　民進黨：將採取一切可能的救濟手段

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

白版《財劃法》第8條喬不攏　藍委示意別舉手「惦惦就好」、8白委離席

藍白共拼《財劃法》修正三讀　中央明年多分配地方3753億

邱議瑩穿「簡體字外套」嗆藍委　本人親自解答

快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

藍白聯手三讀3大法案　民進黨：將採取一切可能的救濟手段

國民黨指卓揆縱容暴力：傷害民主幫凶

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

行政院女參事霸凌喪父下屬「快燒一燒」　遭記兩大過免職

柯文哲辭黨主席「藏2大動機」　律師：無法改變滅證事實

柯文哲想辭黨主席　民眾黨立委曝：傾向不讓柯辭、會強力慰留

追星人集資「抗議卡車」抵立院　萬人嗨翻

選罷法「連署加嚴」三讀！罷免案連署需附身分證影本

更多熱門

相關新聞

藍白聯手三讀3大法案　民進黨：將採取一切可能的救濟手段

藍白聯手三讀3大法案　民進黨：將採取一切可能的救濟手段

20日立法院會中，藍白聯手三讀通過選罷法修嚴、憲訴法及財劃法等三大修法，對此，民進黨表示，面對藍白聯手以多數暴力強行通過「亂政三法」，不僅深感痛心遺憾，對藍白兩黨完全背離民主價值的荒謬行徑，對造成此一結果的國民黨主席朱立倫與總召傅崐萁表達最嚴厲的譴責。

藍白共拼《財劃法》修正三讀　中央明年多分配地方3753億

藍白共拼《財劃法》修正三讀　中央明年多分配地方3753億

白版《財劃法》第8條喬不攏　藍委示意別舉手「惦惦就好」、8白委離席

白版《財劃法》第8條喬不攏　藍委示意別舉手「惦惦就好」、8白委離席

斷了理智線的「立法院多數黨」　會不會導致民意反撲？

斷了理智線的「立法院多數黨」　會不會導致民意反撲？

草屯鎮長補選藍綠候選人完成號次抽籤

草屯鎮長補選藍綠候選人完成號次抽籤

關鍵字：

國民黨林智群

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

雪梨台陸夫妻雙屍案　新租戶：是場噩夢

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

柯文哲辭職聲明全曝光！

白版《財劃法》第8條喬不攏　藍委示意別舉手「惦惦就好」、8白委離席

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

藍白共拼《財劃法》修正三讀　中央明年多分配地方3753億

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

邱議瑩穿「簡體字外套」嗆藍委　本人親自解答

快訊／憲訴法三讀！　宣告違憲時大法官人數不得低於9人

影／三立記者魏汶萱護謝克洋嗆邱議瑩　三立發聲明：記小過2次　

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面