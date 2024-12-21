強渡3爭議法案　他曬國民黨「選前政見」諷：回頭看都是狗屎

▲立法院20日排審選罷法、憲訴法與財劃法3大爭議法案，引發不滿民眾在立法院外聚集抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院20日排審選罷法、憲訴法與財劃法3大爭議法案，不但朝野爆發激烈衝突，院外也有大量不滿民眾聚集抗議。對此，律師林智群20日貼出國民黨今年不分區立委選舉政見，直呼國民黨選舉時說要推民生法案，「結果呢？現在全部在搞政治鬥爭，推的都是爭議性法案！」

林智群20日在臉書貼出一張照片，內容是國民黨今年不分區立委選舉的政見，可以看見除了少數幾項兩岸、社會議題外，重點大多聚焦在民生相關議題，對比現在國民黨正在推動的法案，讓他忍不住感嘆「選舉時講得很好聽，說上去後要推民生法案，結果呢？現在全部在搞政治鬥爭，推的都是爭議性法案」。

林智群也點出，他認為國民黨自打臉的內容，「挺長者長照，卻推財政劃分法要把6000億元（全國預算才3兆）預算撥給地方政府，中央沒錢，哪來錢給長照預算」、「修改憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭，就可以促進兩岸和平喔」、「罷免玩最多次的，不就是國民黨，現在覺得不好玩了，就想調高罷免門檻？」

林智群最後說，「不到一年，回頭看，這些政見都是狗屎」、「人家投票給你們這些不分區，不是要你們來搞政治鬥爭的唉」。