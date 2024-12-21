藍白聯手修三法！黃珊珊轟政院不提版本　「執政黨咎由自取」

▲民眾黨立委黃珊珊。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院昨（20日）挑燈夜戰完成《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》修法三讀程序，對此，民眾黨立委黃珊珊表示，法案政策的價值理念可以不同，但很遺憾執政黨對在野黨極盡「抹黑」，持續高姿態，七個多月來拒絕溝通，也拒不提出行政院版本，反而促成通過的是國民黨團版本，這也是執政黨咎由自取選擇的結果。

黃珊珊提到，「國家是你！我的！大家的！大家都希望自己的家園更好」，她指出，法案政策的價值理念可以不同，但必須要回歸民主程序討論與決定。

為此，黃珊珊坦言，她很遺憾，很多重要法案，由於執政黨對在野黨極盡「抹黑」、採取「焦土」策略，在委員會及協商討論過程中鬥的魚死網破，根本不存在更進一步的理性討論折衷空間，最終就只能回歸民主變成表決數人頭，著實可惜。

黃珊珊強調，台灣民眾黨對於《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》都採取最理性審慎地態度提出版本，期盼能夠和藍綠兩大黨理性討論。

不過，黃珊珊點出，既然最終法案內容的決定只能以「表決」來實現民主，民眾黨團也堅守主體性，團進團出8票堅守自家版本，最後表決結果，民眾黨團接受並尊重。

黃珊珊接著質疑，民進黨團當然可以自行選擇要支持民眾黨版本？還是國民黨版本？還是自始至終只有反對任何修法？黃珊珊說，自己就很樂見國民黨團在《憲法訴訟法》轉向支持白營提案，不過《財劃法》的部分，民眾黨仍與國民黨有些差距，白營選擇投自己的版本。

最後，黃珊珊感慨，執政黨持續高姿態，七個多月來拒絕溝通，也拒不提出行政院版本，反而促成通過的是國民黨團版本，這也是執政黨咎由自取選擇的結果，恐怨不得任何人。