美國樂事「這款薯片」被召回　FDA：恐引發危及生命的過敏反應

▲美國樂事一款 13盎司「派對裝」包裝的經典薯片「未標明牛奶成分」緊急召回。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國食品暨醫藥管理局（FDA）近日宣佈，知名零食樂事（Lay’s）經典原味薯片因含有未申報的成分必須召回，該成分可能會引發危及生命的過敏反應。對此，廠商也主動召回這款13盎司「派對裝」包裝（Party Size） 的經典薯片。

《美國有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，百事公司（PepsiCo）旗下的知名零食品牌「菲多利」（Frito-Lay）於12月16日宣布，召回部分在俄勒岡州和華盛頓州銷售的樂事經典薯片。

報導稱，這次召回的產品為 13盎司「派對裝」包裝的經典薯片，銷售範圍涵蓋實體零售店及網上平台，銷售時間從11月3日開始，至於其他口味或包裝尺寸的樂事薯片則未受影響。

由於該款產品因未標示牛奶成分，可能對乳製品過敏者造成健康風險，根據業者的公告表示，「對牛奶過敏或嚴重敏感的人，一旦食用了這些召回產品，可能會出現嚴重或危及生命的過敏反應」。

據了解，部分對奶類過敏的民眾，是指人體免疫系統出現對奶類或奶製品的一種非典型反應，一般來說，在兒童身上較容易發生，奶類過敏的症狀包括嘔吐、蕁麻疹和消化系統問題。

雖然目前尚未接獲任何與此次產品相關的不適或過敏反應的回報，不過業者仍主動召回， 報導引述Frito-Lay說法，這批受影響的產品的有效日期為到2025年2月11日，製造代碼以 6462307xx 或 6463307xx 開頭。另外，菲多利的母公司百事公司也呼籲，對牛奶過敏或有乳製品敏感的消費者應立即丟棄該產品。

▲美國樂事一款 13盎司「派對裝」包裝的經典薯片「未標明牛奶成分」緊急召回。（圖／翻攝自X）

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