　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國樂事「這款薯片」被召回　FDA：恐引發危及生命的過敏反應

美國樂事「這款薯片」被召回　FDA：會引發危及生命的過敏反應

▲美國樂事一款 13盎司「派對裝」包裝的經典薯片「未標明牛奶成分」緊急召回。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

美國食品暨醫藥管理局（FDA）近日宣佈，知名零食樂事（Lay’s）經典原味薯片因含有未申報的成分必須召回，該成分可能會引發危及生命的過敏反應。對此，廠商也主動召回這款13盎司「派對裝」包裝（Party Size） 的經典薯片。

《美國有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，百事公司（PepsiCo）旗下的知名零食品牌「菲多利」（Frito-Lay）於12月16日宣布，召回部分在俄勒岡州和華盛頓州銷售的樂事經典薯片。

報導稱，這次召回的產品為 13盎司「派對裝」包裝的經典薯片，銷售範圍涵蓋實體零售店及網上平台，銷售時間從11月3日開始，至於其他口味或包裝尺寸的樂事薯片則未受影響。

由於該款產品因未標示牛奶成分，可能對乳製品過敏者造成健康風險，根據業者的公告表示，「對牛奶過敏或嚴重敏感的人，一旦食用了這些召回產品，可能會出現嚴重或危及生命的過敏反應」。

據了解，部分對奶類過敏的民眾，是指人體免疫系統出現對奶類或奶製品的一種非典型反應，一般來說，在兒童身上較容易發生，奶類過敏的症狀包括嘔吐、蕁麻疹和消化系統問題。

雖然目前尚未接獲任何與此次產品相關的不適或過敏反應的回報，不過業者仍主動召回， 報導引述Frito-Lay說法，這批受影響的產品的有效日期為到2025年2月11日，製造代碼以 6462307xx 或 6463307xx 開頭。另外，菲多利的母公司百事公司也呼籲，對牛奶過敏或有乳製品敏感的消費者應立即丟棄該產品。

美國樂事「這款薯片」被召回　FDA：會引發危及生命的過敏反應

▲美國樂事一款 13盎司「派對裝」包裝的經典薯片「未標明牛奶成分」緊急召回。（圖／翻攝自X）

延伸閱讀
童年不斷搬家「躲壞人」　美女多年後才知…父親藏駭人秘密
詹子賢雙喜臨門！才與中信兄弟簽下5年合約　成功求婚正妹女友
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
槍殺看門狗！　惡男抓到了：要測槍枝準度
富商馬上風猝死！小三幫私生子驗DNA爭遺產
柯建銘列「亡國三人組」　立院未來會看到韓傅黃銅像「像秦檜一樣
快訊／拜登批准對台軍事援助　價值5億7130萬美元
台達電25歲研替墜樓亡　清大副校長悼念：每項任務都表現優異
雙鐵徵才1200人　1工作月薪上看80K
北漂冷爆「他被台北冬天嚇到」　內行曝超暖穿法：整天戶外不會冷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／拜登批准對台軍事援助　價值5億7130萬美元

10歲少女偷拍「媽媽內衣照」只為換遊戲幣！　慘遭網友桃色詐騙

搭飛機耳朵痛炸！空服員傳授「1招」緩解　她實測：真的有效

法教師遭斬首亡！女學生說謊失控害命　8被告判決出爐

政府關門倒數！美眾院通過撥款法案　不甩川普要求調高舉債上限

美韓外長今早通話　協商「拜登卸任前」面對面會談

美對台軍售「積壓多年」　華爾街日報：川普上任陸續交付

美國樂事「這款薯片」被召回　FDA：恐引發危及生命的過敏反應

來台當車手遭收押！馬國網紅自責誤信朋友　抵台護照手機被沒收

美媒：台灣將派大型代表團訪美　韓國瑜領軍「參加川普就職典禮」

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

快訊／拜登批准對台軍事援助　價值5億7130萬美元

10歲少女偷拍「媽媽內衣照」只為換遊戲幣！　慘遭網友桃色詐騙

搭飛機耳朵痛炸！空服員傳授「1招」緩解　她實測：真的有效

法教師遭斬首亡！女學生說謊失控害命　8被告判決出爐

政府關門倒數！美眾院通過撥款法案　不甩川普要求調高舉債上限

美韓外長今早通話　協商「拜登卸任前」面對面會談

美對台軍售「積壓多年」　華爾街日報：川普上任陸續交付

美國樂事「這款薯片」被召回　FDA：恐引發危及生命的過敏反應

來台當車手遭收押！馬國網紅自責誤信朋友　抵台護照手機被沒收

美媒：台灣將派大型代表團訪美　韓國瑜領軍「參加川普就職典禮」

抓到了！惡男槍殺看門米克斯犬　遭逮辯「要測試槍準度」：不知違法

目睹母車禍　陸女狂唸「要救媽媽」5天後猝死

快訊／鷹吉變「艾吉」　台啤雲豹宣布簽下前NCAA籃板王

諸羅山盃／最愛江坤宇！興穀小五生鐘語澤先發3局6K完封

南韓「最會跳舞夫妻檔」離婚了！Battle女王1年前才放閃　狠斬9年婚

黃舒衛／央行信用管制見效　資金、產業、政策三層利多來年可期

一咬下全是肉汁！天母巷弄車庫內的煙燻鵝肉店　必搭一碗切仔麵

男友月薪35K！她幫省錢卻遭劈腿「原因好心碎」　網勸：放生吧

廂型車遭擦撞「飛對向車道翻覆」駕駛昏迷送醫　肇事者跑了

健保、國民年金要多繳！2025新制懶人包　租屋補貼擴大

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

「抓奶龍爪手」　男女街頭肉搏29秒片瘋傳

雪梨台陸夫妻雙屍案　新租戶：是場噩夢

酷航提前1.5小時飛　男沒被通知到登機口傻眼

川普換新髮型！　招牌金髮不見了

空姐打開艙門「以為有樓梯」！踩空重摔停機坪

時薪上看6600元！　2025年4種熱門副業曝光

50歲男開車闖進德國聖誕市集　70人死傷

WSJ揭拜登沒當過總統　健康衰退早被架空

美股反彈收高！　台積電ADR漲1.32％

海邊散步接連斃命　老公心臟病發害老婆陪葬

美政府恐關門　白宮批川普為推富豪減稅擋撥款法案

拜登批准對台軍事援助　價值5億7130萬美元

電纜案允許登船檢查　陸外交部拒絕證實

更多熱門

相關新聞

1500位村民都姓「閃」！

1500位村民都姓「閃」！

中國安徽淮南市有一條村叫「閃沖村」，原因是村內的住戶都姓「閃」，全村約有1500人，村民表示，據傳，這是以前明朝皇帝朱元璋賜的姓。對此，有網友就調侃，有沒有村民叫「閃電俠」，沒想到村內長者表示，還真有村民叫「閃電鋸」。

雪梨台陸夫妻雙屍案　新租戶：是場噩夢

雪梨台陸夫妻雙屍案　新租戶：是場噩夢

耶誕購物旺季！亞馬遜員工爆最大規模罷工

耶誕購物旺季！亞馬遜員工爆最大規模罷工

1打4媽媽崩潰　小姑神邏輯惹眾怒

1打4媽媽崩潰　小姑神邏輯惹眾怒

WSJ揭拜登沒當過總統　健康衰退早被架空

WSJ揭拜登沒當過總統　健康衰退早被架空

關鍵字：

樂事薯片過敏北美要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

財劃法三讀通過　財部：增釋3753億衝擊全民福祉

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

「抓奶龍爪手」　男女街頭肉搏29秒片瘋傳

雪梨台陸夫妻雙屍案　新租戶：是場噩夢

即／新北賓士猛撞9機車！4人受傷

台中13歲女兒、孫女遭網友拐走　他心急PO文求協尋

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面