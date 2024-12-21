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中國解除澳洲龍蝦輸入限制　中澳貿易戰全部結束

▲▼龍蝦。（圖／CFP）

▲澳洲龍蝦恢復輸往中國。（圖／CFP）

文／中央社

澳洲總理艾班尼斯20日發表聲明指出，澳洲已收到中國方面通知，澳洲龍蝦即日起可恢復輸往中國。龍蝦是中國對澳洲解除的最後一項貿易限制，這象徵因疫情溯源而起、持續4年的中澳貿易戰全部結束。

綜合路透社和法新社報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）在聲明中表示，這項公告為澳洲出口商再次向中國市場供應「世界上最好的龍蝦」打開了大門。

聲明指出，在澳中關係逐步穩定後，中方這一決定，意味著中國對澳洲實施、價值約200億澳元（約新台幣4080億元）的貿易出口限制已徹底結束。這些限制曾包括葡萄酒、大麥、煤炭、棉花、原木、燕麥乾草、銅礦及紅肉。

▼中澳貿易戰。（圖／路透社）

▲▼中國大陸,澳洲,中澳關係。（圖／路透社）

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）也表示，對澳洲龍蝦業界來說，這是非常好的結果，中國客戶就可在農曆新年期間享用「美味的澳洲龍蝦」。

根據報導，澳洲農業部長柯林斯（Julie Collins） 則說，這對澳洲龍蝦養殖業者和漁場來說是一項喜訊，代表他們可重新向中國申請輸出龍蝦的許可證。而對澳洲龍蝦實施的出口禁令，是中國對澳洲僅存的貿易限制措施。

前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）執政期間的2020年，澳洲公開呼籲追查COVID-19病毒起源，引起中國強烈不滿，中方隨即宣布限制澳洲葡萄酒、煤炭和龍蝦等商品進口，涉及的貿易額即達200億澳元。

在艾班尼斯接任總理，澳洲對中國態度趨於緩和後，中國開始逐步解除上述貿易限制。在龍蝦之前，上一個被解禁的是紅肉，時間是今年12月3日。

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