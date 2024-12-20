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小姑月付1萬求幫帶娃　1打4媽媽崩潰卻被回：是最輕鬆的

有網友分享，1打4讓她分神乏術。（示意圖／報系資料照）
▲1打4，有比較輕鬆嗎。（示意圖／資料照）

圖文／CTWANT

有網友分享，她要帶自己的3個小孩外，加上小姑每個月給她1萬元，要她幫帶1個娃，1打4讓她分神乏術，近日她跟小姑說不想帶了，多帶1個好累，想送托兒所，豈料小姑卻說「我是最輕鬆的，說帶一個娃是最累人的」。

該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，她是第一胎滿月之後沒多久又有了，想說要就趁年輕生，就連續3年都在懷孕，懷孕又帶娃已經讓她分神乏術，豈料小姑1個月給她1萬元，叫她加減賺，要她幫帶1個娃，公婆還說反正一樣都是帶小孩，她就這樣開始1打4。

她坦言自從帶小姑的娃就覺得好累，近日已疲憊不堪，於是她決定跟小姑說不帶了，多帶1個好累，想送托兒所，外出找工作上班，豈料小姑卻說「我是最輕鬆的，說帶一個娃是最累人的」。

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對此，她相當不解，「弱弱問一下，全職媽媽帶1個娃跟帶2個娃、3個娃、4個娃真的無差別嗎？反而帶4個娃會比較輕鬆？」網友看了紛紛搖頭表示，「妳被小姑凹了，帶小孩除了生理辛苦，還有心理的壓力跟責任耶」、「帶別人家的小孩是最累的，打不得、罵不得，顧不好又是自己的問題」，也有人建議，「她覺得輕鬆，那她的小孩她怎麼不自己帶呀！而且公婆也很奇怪，要顧他們老的自己去顧，幹嘛把小孩丟給你負責，這一萬元還是別賺了，把小姑的小孩丟回去讓他們自己去處理吧！」

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