1500位村民都姓「閃」！　有人名字叫閃電光、閃電鋸

▲中國安徽省的閃冲村，有1千多位村民姓「閃」。（圖／翻攝自縱覽新聞、視頻畫面）

圖文／CTWANT

中國安徽淮南市有一條村叫「閃沖村」，原因是村內的住戶都姓「閃」，全村約有1500人，村民表示，據傳，這是以前明朝皇帝朱元璋賜的姓。對此，有網友就調侃，有沒有村民叫「閃電俠」，沒想到村內長者表示，還真有村民叫「閃電鋸」。

▲中國安徽省的閃冲村，有1千多位村民姓「閃」。（圖／翻攝自縱覽新聞）

根據《大皖新聞》、《安徽網》等陸媒報導，閃沖村是一個回族聚居的村落，據了解有6、7百年的歷史，村內有近1500名姓「閃」的村民，主要以務農為生。

有趣的是，這個擁有獨特姓氏的村子，有很多人的輩分是「電」，報導引述村民閃點爍的說法，「有叫閃電光的，閃電亮的，電爍、電鋸，這些名字都有，但是叫閃電燈的暫時沒有」。

閃點爍還補充表示，他們的祖先在明朝時，被明太祖朱元璋賜了回族13姓，其中就有閃姓。不過，也有人表示目前沒有確切的文字，能證實這個姓的來源。

這個獨特的姓氏在網路上曝光後，立刻引起大陸網友熱議，「我叫閃電俠！」、「閃電戰有嗎？」、「有叫閃瞎眼的嗎？」、「我班主任叫閃電闊。」另有人回憶之前去醫院體檢，前面一位排隊的奶奶叫「閃電雲」，當時就覺得是非常特別的姓氏。

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