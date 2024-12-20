9旬翁腿無力卡路中險象環生　池上暖警伸援手護送平安返家

▲員警攙扶老先生返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



住在台東縣池上鄉高齡95歲的曹姓老先生，於19日16時30分許，徒步外出前往市場購物，返程時，年事已高的他，只能以小碎步前進，欲橫越馬路時「卡」路中，幸有好心民眾發現上前攙扶，並報警處理。關山警察分局池上分駐所警員黃暄淩、薛有博及楊捷翔獲報，隨即前往現場。員警認出其為曹老先生，先扶他坐上巡邏車稍事休息，考量天色已暗能見度不佳，且天寒地凍的。為維護其安全，遂以巡邏車載送老翁返家，暖心之舉獲得左右鄰舍的讚聲。

「老伯你住哪裡」？池上分駐所警員黃暄淩、薛有博及楊捷翔關懷詢問老先生，但年紀大的他因雙腿有些使不上力，再加上耳朵有些重聽，只自顧自的低著頭念念有詞，讓員警一時也無法聽懂。還好警員黃暄凌認出其身份，並經查詢確認為住在大埔地區的曹老先生無誤。

經了解，他一人獨居，平時在打理環境及生活上，雖有居家護理人員予以協助，但有時欠缺日常用品，還是須自行步行至超市購買。惟其身體狀況已無法操控交通工具，以至於距離數百公尺的購物之途讓他險象環生。

所幸在熱心民眾及池上暖警的協助下，平安護送其返家。兩位員警還一路攙扶其進屋，開啟燈光照明，並將購買物品置放完成後始離去，老先生也一再像向員警道謝。除此之外，還請左右鄰舍發揮守望相助的精神，多多關懷並協助曹老先生，若發現異狀請撥打110、119或池上分駐所089-862004電話報案，避免意外事故或憾事的發生。

關山警察分局表示，池上分駐所警員黃暄淩、薛有博及楊捷翔發揮高度同理心，對於弱勢能夠適時給予協助，避免可能的憾事發生，積極的工作態度及熱忱的服務精神，足堪同仁的榜樣。另呼籲民眾家中有高齡老人或需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也在他們身上配戴可辨識身分之物品，如有走失方可迅速聯繫。