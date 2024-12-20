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台灣女婿台東賣廣式腸粉　征服民眾味蕾...好手藝超吸睛

▲台灣女婿好手藝挑戰吸睛程度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣女婿好手藝挑戰吸睛程度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

去年11月來自大陸廣東的台灣女婿賴陽喜開始擺攤賣起家鄉味「廣式腸粉」，隨著鐵盤裡舀取的在來米漿，再放入客人選擇的餡料加上青菜，蒸籠裡蒸汽不斷冒出不到三分鐘就美味出爐。用美食成功征服顧客的味蕾，如今賴陽喜再嘗試要用好手藝來挑戰吸睛程度。

賴陽喜表示，兩年前曾經推出過芥菜心製成的泡菜頗受好評，但由於芥菜心生產到成熟、採收過程相當費工，而泡菜製作採取家庭代工模式根本吃不消；最後賴陽喜無奈只好選擇放棄，而無法忘情美味料理的他改以家鄉味「廣式腸粉」來征服顧客的味蕾。近來在好友的鼓勵下，賴陽喜再做出新挑戰則是創意工藝。

近來顧客來到賴陽喜的店，就會被門口的大型『螞蟻』吸引目光，賴陽喜用粗鐵絲彎折出設計的造型，放入形狀適合的石頭，一件富含藝術成份的作品立即完成。賴陽喜表示，料理的食物的美味可口講究要色香味俱全，希望能打造出用餐環境同樣有吸睛效果。

賴陽喜說，從起床開始進行腸粉製作的事前準備和開門做生意，打烊後空餘時間偶爾會到慈濟輔具平台擔任焊接義工；日前在友人的鼓勵下空閒時間嘗試起創意工藝，用廢棄回收的鐵絲和撿拾的石頭開始來創作。希望未來有機會朝向完成各種動物造型的製作，讓「耕心園」不僅是美食天堂更是藝術表現的完美空間。

▲台灣女婿好手藝挑戰吸睛程度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣女婿好手藝挑戰吸睛程度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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