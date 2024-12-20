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台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機蓄意毒害

▲▼ 蝸牛小米粽曝光 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東蝸牛小米粽中毒案，造成4人死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣金峰鄉賓茂部落今年9月爆發小米粽中毒事件，造成12人送醫，其中4人死亡。案發至今3個月，仍有一名53歲楊姓女子因重度昏迷，在加護病房與死神搏鬥，20日台東地檢署發布新聞稿表示，經過檢察官和相關專案小組調查，最終認定中毒的原因為「托福松」農藥中毒，並且這些中毒事件並非因故意或過失行為所致，最終簽結並未立案偵辦。

回顧全案，83歲曾姓阿嬤自製蝸牛小米粽，9月17日自行食用後出現不適症狀，送醫搶救後宣告不治，然而親友到家裡治喪時，不知情的家屬把阿嬤生前自製的小米粽分給大家吃，造成包括曾婦在內共12人食物中毒，已累積4人死亡。

經過調查與實驗，發現造成中毒的主要原因是食材中的小米，該小米含有農藥「托福松」成分。專案小組對阿粨的剩餘食材進行檢驗，發現小米的托福松濃度遠高於其他食材，進一步確認了小米為中毒源。該小米自社區親友取得供栽種所用、已混有農藥托福松之小米，兩相混合可避免蟲害。曾姓阿嬤誤將與自家小米一起存放使用。

▲台東小米粽案，檢方簽結。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲台東小米粽案，檢方簽結。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

調查顯示死者和患者的體內均檢出「托福松」的中毒成分，並且該成分濃度超過致死標準，證實托福松是致命毒物。經法醫解剖及後續檢驗發現，所有死者均因托福松中毒而死亡。對其中一位未能及時檢測出托福松的死者，進一步的醫學證據也表明其體內含有托福松代謝物，確定其死亡原因與其他死者相同。

另經調查，沒有發現任何證據顯示是故意將托福松加入食物中，也沒有發現任何過失行為。所有食材的處理過程均為死者家人及親友的正常行為，且死者與家庭成員關係良好，沒有任何可能的動機進行蓄意的毒害行為。部分親友證述表明，他們主觀認為這些小米只是供栽種使用，並未預見會出現此種情況。.

由於本案沒有發現人為故意或過失行為，檢察官最終認定本案為意外事故，並於2024年12月17日簽結案件。死者家屬已經被告知並且同意結案。

▲台東小米粽案，檢方簽結。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

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