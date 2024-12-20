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海尼根進軍非啤酒市場　首創國際品牌在地化新里程碑

▲▼海尼根,葡萄酒,氣泡酒,烈酒。（圖／海尼根提供）

▲海尼根透過整合旗下品牌，帶來一系列廣受喜愛的明星酒類產品。

圖、文／海尼根提供

海尼根近日宣布全新市場佈局，推出葡萄酒、氣泡酒與烈酒等多元酒類產品，正式進軍台灣非啤酒市場，搶攻高達800億台幣的市場商機。這一舉措不僅為台灣酒類市場注入嶄新活力，也開啟了品牌在地化發展的新篇章，成為台灣首個同時擁有在地啤酒廠與多元酒品供應的國際品牌。

海尼根台灣業務總監周冠廷指出：「全球非啤酒市場未來五年預估年複合成長率（CAGR）達7.86%，潛力不容忽視。透過這次全新佈局，我們希望以多元化的產品滿足消費者日益多樣的需求，打造更豐富的消費場景。」

在永續發展方面，海尼根的在地生產計畫更成為環保與綠色經濟的典範。海尼根北亞公共事務總監郭琬蘋表示，「『可回收綠瓶機制』，包含酒瓶清洗後重新裝填以及使用廢棄玻璃在地生產新酒瓶，今年第四季度已開始運行，我們預計到2030年可減少進出口等運輸碳排至少55萬公噸，相當於1,434座大安森林公園的碳吸收量。」

海尼根這次的多元化布局，不僅重塑了台灣酒類市場的競爭格局，更透過永續發展的承諾，開創了品牌與在地化結合的全新可能性，成為國際品牌與本地市場合作的成功典範。

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