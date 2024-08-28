瘋玩屏東最潮菜市場！海尼根與青農聯手打造最強下酒菜

▲「屏東西市場」被譽為新一代全台最美的菜市場。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

屏東新開幕的「屏東西市場」被譽為新一代全台最美的菜市場，引起廣泛關注。旅遊雲特派員Kelly特地南下屏東，與Youtuber Vicky老絲一同開箱這座獨特的傳統市場，新改裝開幕的屏東西市場是一座設有冷氣的綠建築，光是外觀就令人驚豔，為深入了解這座五星級的文青市場，Kelly特別邀請屏東縣城鄉發展處處長陳志宏親自導覽，一同探索這個充滿亮點的新地標。

▲Youtuber Vicky老絲、屏東縣城鄉發展處處長陳志宏、旅遊雲特派員Kelly一同開箱「屏東西市場」。

▲屏東市太陽城，屏東西市場特別使用太陽能發電系統以及挑高設計。

▲店家採用內外雙面營業設計。

屏東有「太陽城」之稱，而新開幕的屏東西市場充分運用了這一特色，成為全新的市場典範。屏東西市場最大的亮點在於其太陽能發電系統，以及挑高設計，讓陽光透過天花板直射入內，大面積的落地玻璃不僅引入了室外景致，也讓整個空間更明亮涼爽，市場內不僅設有傳統攤位，還有分散在四周的店家，這些店家採用內外雙面營業設計，城鄉發展處處長陳志宏表示：「店家可以同時對內外營業」，這樣的設計讓市場擺脫擁擠印象，成為五星級文青市場，同時也是一個友善寵物的空間。

▲香腸自動販賣機，購買的香腸可立即拆封享用。

▲▼Kelly和Youtuber Vicky老絲在市場內一邊逛一邊享用美食。

屏東西市場集結了多樣化的美食和商品，無論是蔬菜水果、海鮮生鮮、生活百貨、衣物飾品還是熟食區，都應有盡有。旅遊雲特派員Kelly和Youtuber Vicky老絲在市場內一邊逛一邊享用美食，途中Kelly對於一台可以現場販賣香腸的自動販賣機感到新奇，購買的香腸可立即拆封享用；Youtuber Vicky老絲則選擇了葡萄寒天水果串，大快朵頤，此外，兩人在多個攤位發現了海尼根啤酒，得知原來是因為屏東有海尼根酒廠的緣故，海尼根已經是屏東特產了，來到在地市場當然就要吃在地美食配在地特產，西市場自治會理事長丁文彬也在市場內經營炸雞攤，Kelly和Youtuber Vicky老絲停下來享受「隱藏版」炸雞搭配海尼根啤酒，度過了滿足的在地美食時光。

▲屏東縣政府與海尼根台灣攜手推動《夢想青農孵化行動》快閃攤位。

▲台灣本地生產MIT海尼根啤酒。

特派員Kelly在逛屏東西市場時，意外發現了屏東縣政府與海尼根台灣攜手推動的《夢想青農孵化行動》快閃攤位，這次推出的特色商品——海尼根酒菜盒子，結合了台灣本地生產的MIT海尼根啤酒和多款屏東青農的優質產品，如「鐵人洋蔥」古呈煥的洋蔥脆片、「醬油界瘋狂科學家」的萬丹大豆酥、「東港豐」的蝦酥，以及「可可雅米」的巧克力，組合新穎、搭配豐富，Kelly和Vicky老絲現場開箱試喝，Vicky老絲更興奮地表示：「工作的時候能喝上一杯真是太好了，在地生產的新鮮口味很棒！」這款特別的海尼根酒菜盒子僅在高屏地區特定農會超市會員店限量發售，想要品嚐時下最潮的下酒菜組合可要把握機會，感受滿滿的人情味。

▲▼海尼根酒菜盒子，結合台灣本地生產的MIT海尼根啤酒和多款屏東青農的優質產品。

屏東不僅擁有迷人的自然風景，現在還多了嚐在地新鮮啤酒的好去處！海尼根屏東酒廠今年正式啟用，為全台帶來MIT的新鮮啤酒之餘，也積極深化與當地的合作，像是這次《夢想青農孵化行動》進入第二年，精選12位屏東青農獲得圓夢獎金，並首次推出與青農合作的限量「酒菜盒子」，令民眾驚豔不已。未來，屏東還將推動更多有趣的跨界合作，讓這裡成為全台最具特色的魅力地標。

購買連結►http://www.tafs.org.tw/tafs/front/index.php?module=storeclass