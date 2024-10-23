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海尼根組「最強戰隊」　用行動落實「酒駕零容忍」

▲▼海尼根,酒駕零容忍,人本交通,停讓文化,WeMo,Uber。（圖／業者提供）

▲海尼根台灣與全台最大共享機車品牌WeMo聯手推出「共享機車酒前騎，隨租隨還最便利」方案。

圖、文／海尼根提供

交通部路政及道安司今年九月將以「人本交通–停讓文化」為主題，期望促進車輛與行人雙方遵守交通規則。海尼根台灣深知酒駕防制是交通安全的重要基礎，因此攜手企業推動「零酒駕」及「停讓文化」，強化消費者安全駕駛意識。

海尼根台灣與全台最大共享機車品牌WeMo聯手推出「共享機車酒前騎，隨租隨還最便利」方案，提供安全、便捷的代步選擇，自即日起至12月31日，WeMo將有50台共享機車貼上特別設計的酒駕防制宣導貼紙，提醒消費者酒後安全返家重要性。自11月起，消費者下載WeMo APP不僅可享新戶$666騎乘大禮包，訂閱WeMo PASS月/季/年方案，更可享每個月三趟免費騎乘，還可獲贈海尼根0.0零酒精及限量周邊商品。

海尼根台灣亦自自即日起至12月31日提供無消費門檻的優惠方案，消費者在全台1500家即飲通路，包含海鮮熱炒店、餐酒館、夜店等活動期間掃描現場QRcode，輸入優惠序號「SAFEHOME2024」，即可領取台灣代駕$100元代駕券、Uber App新用戶可獲得兩趟最高折抵$150元的乘車優惠、Uber App不限新舊用戶可獲得兩趟最高折抵$50元的乘車優惠。

為了擴大通路及消費者的參與，海尼根台灣今年加強與便利商店、量販店及超市的合作，消費者只需購買海尼根產品達活動門檻，並透過海尼根LINE官方帳號登錄發票，即可獲得Uber兩趟$15元的乘車優惠折抵，並有機會參加海尼根台灣雙周抽獎，贏取各種大獎。海尼根希望在10月至12月的聚會高峰期，消費者都能找到實際的解決方案，安心前往消費通路及返家！

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