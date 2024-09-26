方文琳睡前高粱罹食道癌！　醫：助眠但缺點更多...最好戒掉

▲藝人方文琳罹患食道癌，醫生認為睡前飲酒弊大於利。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）



記者許權毅／台中報導

知名藝人方文琳被診斷出食道癌零期，坦言自己睡前都會喝一小杯高粱，並且喜歡喝熱湯。光田醫院醫師黃聖凱說，雖然酒的確能幫助入睡，但是缺點更多，像是影響睡眠質量，減少深層睡眠和快速眼動睡眠，甚至容易醒來，肝病、心血管疾病跟癌症容易找上門，最好還是戒掉這個習慣。

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▲光田醫院醫師黃聖凱提醒民眾，盡量少喝熱湯與烈酒，睡前飲酒缺點多。（圖／光田醫院提供）



光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部黃聖凱醫師表示，喝熱湯易使咽喉的黏膜產生損傷，飲酒則易刺激食道黏膜，2種習慣都會增加癌症風險。

至於睡前飲酒這件事，黃聖凱說，不少人都有在睡前喝烈酒的習慣，酒的確能幫助入睡，但是缺點更多，首先是影響睡眠質量，干擾睡眠結構，減少深層睡眠和快速眼動睡眠，導致睡眠不安穩。其次，是增加夜間醒來次數：酒精代謝後會讓身體從鎮靜狀態中醒來，導致夜間頻繁醒來，難以維持連續的高質量睡眠。

黃聖凱也說，飲酒易使胃食道逆流，因為容易造成食道括約肌鬆弛，導致胃酸回流，更容易在夜間躺下時發生，進而刺激食道黏膜，增加癌變風險。再者，酒精會放鬆上呼吸道肌肉，增加打鼾和睡眠呼吸暫停風險，提高睡眠呼吸中止症的機率。

因此睡前飲酒，雖能幫助入眠，但總體來說增加許多健康疾病的風險，如肝病、心血管疾病、癌症等，長期來說，也會增加酒精依賴的機率，造成身心健康的危機，因此還是呼籲民眾，還是戒除睡前飲酒的習慣，才能維持咽喉與食道的健康。