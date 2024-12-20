痛批民進黨破壞議場、暴力手段！　朱立倫：每件作為都讓民主倒退

▲國門黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（20日）排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，民進黨團為阻擋法案三讀，昨晚突襲佔領議場，封鎖出入口、門鎖孔填滿三秒膠，國民黨團上午9點突圍，雙方爆發激烈衝突，10點38分，國民黨成功奪回主席台高喊「我們要開會」。對此，國民黨主席朱立倫表示，民進黨每件作為，都讓台灣的民主倒退，國民黨堅定的相信，民眾絕不容許這樣的暴力手段，國民黨一定讓立法成為數人頭的地方，而不是像民進黨只想用暴力打破人頭。

朱立倫受訪時被問到「立法院為選罷法爆發激烈攻防」，他表示，台灣已經民主化幾十年，都建立了相關的規矩、議事規則，民進黨竟然當家可以鬧事到破壞議場，然後闖入整個議場當中，用3秒膠來鎖門，霸佔主席台。

朱立倫強調，他想這每一件作為，都是讓台灣的民主進入黑暗期、倒退，國民黨堅定的相信，台灣的民眾絕不容許這樣用暴力手段，讓民主嚴重的倒退。

朱立倫說，自己要再一次嚴正的譴責，同時他相信國民黨一定站在民意這一方，讓立法院成為一個數人頭的地方，而不是像民進黨只想用暴力打破人頭。

最後，朱立倫喊話，台灣不能再走回打破人頭，賴清德如果要走這樣的暴力路線，他相信這是讓台灣形成一個惡性循環，國民黨絕不容許。

▼國民黨立委攻主席台，民進黨全力阻擋。（圖／記者屠惠剛攝）