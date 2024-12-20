藍成功奪回主席台續推三修法　綠委轟：試圖癱瘓國家的憲政運作

▲國民黨突圍成功奪回主席台。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立院民進黨團為阻擋國民黨推動《憲訴法》、《選罷法》、《財劃法》三法的修法，昨晚夜襲進入議場守夜，然而，今（20日）稍早被國民黨突圍成功，順利奪回主席台。對此，綠委蘇巧慧表示，國民黨所做的，不但違背民主程序，完全排除國會少數黨的聲音，更試圖癱瘓國家的憲政運作，此外，綠委邱議瑩也發文指出，民進黨會繼續抵抗到最後一刻。

面對國民黨力推《憲訴法》、《選罷法》以及《財劃法》的修正，民進黨團昨晚夜襲進入議場，盼能擋下三修法。蘇巧慧即在臉書發文提到，「我們以為，民主國家的政黨競爭，應該是針對政策之間的不同看法互相辯論，但是，國民黨所做的，不但違背民主程序，完全排除國會少數黨的聲音，更試圖癱瘓國家的憲政運作。」。

蘇巧慧還強調，今天只要《選罷法》被國民黨強硬通過後，人民的罷免權將直接被沒收，如果《憲法訴訟法》通過，國民黨就可以持續用違憲手段剝奪行政權、監察權、司法權，實質控制這個國家、亂搞這個國家，而且「沒有大法官可以制衡他們」。

然而最終國民黨順利突破民進黨的封鎖，蘇巧慧緊接著呼籲，雖然此刻國民黨已經衝破門進來，但綠委們絕對堅守民主到最後一刻。此外，邱議瑩也在臉書發文說明，「對不起大家！因為人數的劣勢，我們沒能守住主席台，但不管如何，我們都會繼續抵抗到最後一刻，絕不放棄。」