快訊／「金門坦克」陳玉珍發威！　國民黨立委10:38奪回主席台

記者崔至雲／台北報導

立法院今（20日）排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，民進黨團為了阻擋法案三讀，綠委昨晚打破議場窗戶，潛入室內，今早藍委想進入議場時發現，綠委把所有議場出入口全鎖住，就連門鎖孔都填滿三秒膠，讓議事人員、藍委、記者均無法進入會場。國民黨從9點開始突圍進入議場，但因綠委在門口堆疊起椅子高牆，所以在進入的過程，發生好幾波衝突，終於在10點38分，國民黨立委成功從綠委手中奪回主席台，藍委高喊「我們要開會！」

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院今日力拼三個爭議性法案三讀，但19日晚上，大批綠委突襲破窗進入議場，佔領主席台，早上7點議場大門打開，國民黨發現所有進入會議室的大門都被民進黨封鎖，民進黨立委則全部聚集在主席台，每人手上戴著麻布手套，顯然有備而來。

9點15分時，國民黨立委三路齊發攻進議場，身材魁梧的游顥等人負責第一波攻擊，藍委陳玉珍也戴起頭盔衝鋒陷陣，民進黨立委則堵在各個入口，國民黨數次嘗試撞門，隨後，陸續突破議場障礙，趁著民進黨專心在穩固院長出入口時，國民黨自茶水間成功突破闖入，爆發激烈推擠衝突，藍委葉元之被綠委賴惠員壓制在桌上，而藍委廖先翔則與綠委林淑芬扭打，甚至用腳鎖住對方脖子，雙方更互相潑水，眾多立委一身濕。

大約在10點多時，女性藍委一個個擠上主席台，「金門坦克」陳玉珍更擔任主力，將綠委一個個從主席台移開，終於在10點38分，國民黨立委成功佔領主席台。

