議場大門被民進黨深鎖！沖繩高中生參訪進不去　無奈站門口拍照

記者崔至雲／台北報導

立法院今（20日）發生嚴重朝野衝突，民進黨立委用大鎖鎖住議場大門，讓議事人員、藍委、記者均無法進入會場。而今日剛好沖繩縣立高中高二生來立院參訪，原本安排他們進入議場觀看，但因大門深鎖，最後只好門口合照。一名日本學生略顯無奈表示，「雖然很想進去但是也沒辦法」。

▲日本學生參訪。（圖／記者陳煥丞攝）



立法院院會今排審選罷法、憲訴法與財劃法三大爭議法案，民進黨團為了阻擋法案三讀，綠委昨晚打破議場窗戶，潛入室內，今早藍委想進入議場時發現，綠委把所有議場出入口全鎖住，就連門鎖孔都填滿三秒膠，8點58分時，立法院長韓國瑜在藍委的協助下帶著鎖匠試圖開鎖，經過4分鐘後，後門終於打開，但議場兩側門口仍被眾多堆疊的椅子層層堵住，藍委欲強攻，遭到綠委潑水阻擋，終於在9點09分，部分藍委先突圍進入議場。

而今日日本沖繩縣立高中高二生剛好安排來立院參訪，但因大門深鎖，他們無法進議場，最後只好在議場正門拍照。

一名受訪的日本男學生表示，雖然很想進去議場，但是也沒辦法。媒體問到，對於這樣的朝野衝突有何看法？他表示，日本也有這樣的衝突，但是都是為了國家好，也是沒辦法的事情，希望大家繼續努力。