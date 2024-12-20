　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長時間通勤傷身也傷心！　每增20分鐘「薪水體感少19％」

▲口罩禁令再鬆綁，直擊首日捷運通勤狀況，大多數人仍口罩戴緊緊。（圖／記者戴若涵攝，下同）

▲研究顯示通勤時間越長，睡眠時間越短。（圖／記者戴若涵攝）

記者張方瑀／綜合報導

現代社會中，許多人由於住家與工作地點的距離，通勤已經成為日常。針對這一現象，日本My Home公司針對關東地區的400名通勤者進行了一項關於睡眠狀況的調查。結果顯示，通勤時間超過1小時的受訪者，感受到的壓力比那些通勤時間少於半小時的人高出8倍。

通勤時間越長，睡眠時間越短

這項於2024年進行的調查將受訪者按照通勤時間長短分為三組「30分鐘以下」、「30分鐘至1小時」和「超過1小時」。調查發現，通勤時間越長的人群平均睡眠時間越短；其中，每天通勤超過1小時的人，每晚平均僅睡5小時54分鐘，遠低於建議的健康睡眠時長6小時。

許多研究顯示，睡眠不足6小時會對健康產生多方面的不良影響，不僅削弱注意力，還會降低免疫力，增加罹患慢性疾病的風險。

調查顯示，通勤超過1小時的上班族，每日平均有9小時26分鐘的在家時間，其中62.4%（約5小時53分鐘）用於睡眠；有66.2%的長時間通勤者對自己的睡眠品質感到不滿意，許多人回到家後大部分時間用於休息，家也幾乎成為了單純用來睡覺的場所。

通勤壓力的心理負擔

調查同時探討了通勤壓力的問題，並詢問受訪者是否因日常通勤而感到壓力。結果顯示，通勤超過1小時的人中，僅有 16.7%認為通勤毫無壓力，而有33.8%的人感受到極大的通勤壓力。

相比之下，通勤時間少於30分鐘的受訪者中，毫無壓力的比例在通勤不到30分鐘的群體中達41.7%，僅有4.2%認為通勤帶來壓力，與通勤超過1小時的人相差八倍。

長時間通勤的隱性成本

相關研究同樣指出，通勤時間的增加會帶來情緒上的負面影響，英國研究顯示，每日多出20分鐘的通勤時間，對工作滿意度產生的負面影響，相當於薪資減少19%；也就是說，即使你的收入未變，長時間擠在擁擠的列車上或忍受煩悶的交通堵塞，感受上卻和賺得更少一樣糟糕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
5人慘死夾層　消防局長：現場太過凌亂...無處可逃
味全連搶朱育賢、陳子豪！　「滅頂」發起人：謝謝你，魏應充
不讓澳洲男友離開！　蛇蠍女毒他「1個月3次」恐怖過程曝
快訊／法官裁准柯文哲寄「黨主席辭職信」　民眾黨回應了
快訊／「金門坦克」發威！　國民黨奪回主席台
快訊／柯文哲辭黨主席！北院裁准「聲明書交給周榆修」
狂打手機不通！死者母癱軟求真相　醫院哭喊：我的乖兒子
快訊／全聯倉儲大火奪9命　勞工局裁罰15萬
沖繩高中生來台參訪立院　無奈站門口拍照畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

退休夫妻飯後在海邊散步「突然倒下」雙雙死亡　離奇死因出爐

「金正恩專列」經過少做1件事！　北韓2車站站長當場遭處決

南韓軍官漢堡店內謀戒嚴！「儂特利」爆紅成打卡點　分析曝中選原因

富士山通行費將漲！　山梨縣擬調高至「每人4000日圓」

長時間通勤傷身也傷心！　每增20分鐘「薪水體感少19％」

馬斯克出手擋預算案！　民主黨怒批：以為他才是總統

川普、馬斯克聯手反對支出法案　美國政府21日恐關門

應該更早入侵烏克蘭！　普丁：戰爭讓俄羅斯更強大

菲副總統疑涉貪還「揚言暗殺總統」　民眾遞第3個彈劾狀

澤倫斯基：只有未來明確　才能展開停火談判

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開畫面曝

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

【基隆超陡小路】妹子看房挑戰騎機車上超陡斜坡 抖到沿路叫媽媽

IG知名甜點店老闆夫妻雙亡　檢察官相驗...家屬悲痛到場

台中全聯大火「濃煙猛竄」　人員躲倉儲陽台、頂樓待援

退休夫妻飯後在海邊散步「突然倒下」雙雙死亡　離奇死因出爐

「金正恩專列」經過少做1件事！　北韓2車站站長當場遭處決

南韓軍官漢堡店內謀戒嚴！「儂特利」爆紅成打卡點　分析曝中選原因

富士山通行費將漲！　山梨縣擬調高至「每人4000日圓」

長時間通勤傷身也傷心！　每增20分鐘「薪水體感少19％」

馬斯克出手擋預算案！　民主黨怒批：以為他才是總統

川普、馬斯克聯手反對支出法案　美國政府21日恐關門

應該更早入侵烏克蘭！　普丁：戰爭讓俄羅斯更強大

菲副總統疑涉貪還「揚言暗殺總統」　民眾遞第3個彈劾狀

澤倫斯基：只有未來明確　才能展開停火談判

退休夫妻飯後在海邊散步「突然倒下」雙雙死亡　離奇死因出爐

痛批民進黨破壞議場、暴力手段！　朱立倫：每件作為都讓民主倒退

費城人增強外野深度　1年短約網羅德國強打

鄭天財嗆「我就把它燒掉」　律師：簡直目無法紀！最高判2年徒刑

棒球12強紀念幣難問世！　央行曝卡2大難題

5人慘死夾層工區　消防局長：現場太過凌亂...工班無處可逃

「金正恩專列」經過少做1件事！　北韓2車站站長當場遭處決

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

TP-Link 遭禁！網通股4檔攻漲停　友訊飆第2根

2霸凌者調主秘室「挨批煉蠱場」　邱泰源否認：集中管理統籌調派

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

日6留學生「多次逃票」被抓！全是這國籍

領錢發現存款暴增3億元　中學生莫名變富翁

Google地圖「屍塞後車廂」協助破案

少女「校外教學」激戰2男遭偷拍　強逼肉贖

堅信地球是平的　他衝南極見1幕認錯

Fed大放鷹平息　美股勉強終止10連黑

越南大火11死　男一樓縱火封死逃生路

普丁：建議美俄飛彈一決高下

SpaceX太空任務出包　富豪就在太空船上

聯準會降息步伐引發疑慮後　美股開高

應更早入侵烏克蘭　普丁：戰爭讓俄更強大

輝達AI晶片如何流入中國　美媒：美國商務部要求調查

男跌倒喊下面痛　X光驚見「陰莖整根鈣化」

疑中國人稱「給小日本下藥」　日本要查

更多熱門

相關新聞

研究：睡前3種情況請避免

研究：睡前3種情況請避免

有時候變胖不一定是吃出來的，或許只是因為你睡不好、影響作息而已，然而影響睡眠的因素有很多，根據《美國醫學會雜誌》的研究，一些睡眠前或睡眠時不良的小習慣，可能是增加體重或變胖的因素，一切都是跟褪黑激素有關。

冬至吃湯圓應景！幾類人盡量少吃

冬至吃湯圓應景！幾類人盡量少吃

2顆湯圓＝半碗白飯！營養師教「控制熱量3撇步」：甜湯改無糖茶

2顆湯圓＝半碗白飯！營養師教「控制熱量3撇步」：甜湯改無糖茶

冬至吃湯圓！屏東衛生局推「3減糖+1增纖」

冬至吃湯圓！屏東衛生局推「3減糖+1增纖」

營養師曝手腳冰冷「10大原因」

營養師曝手腳冰冷「10大原因」

關鍵字：

通勤睡眠壓力健康研究

讀者迴響

熱門新聞

兄弟首位FA出走！陳子豪晉升億元男

小甜甜離台奔中國　王宇婕揭她現況

立院衝突僵持1小時　陳玉珍一掌拍出黃捷秒飛走

全聯倉儲大火「父子雙亡」　廖姓水電包工頭5人小組全罹難

分手4年女友！長髮哥曝與「中捷案」有關

死者母狂打手機不通　聽噩耗癱軟痛哭

麻醉醫爽啪白虎護理師　戰到脊椎動手術

新北「甜美校長」爆霸凌面目曝光　諷刺曾得師鐸獎

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

台東小米粽中毒案奪4命！　檢方「意外」簽結：沒有動機毒害

快訊／全聯倉儲9罹難　失聯全數尋獲

陳子豪確定離開兄弟！新東家待確認

甄子丹高台墜下跌出防護墊！

父喪玩到頭七前1天才回國　「4地2房」遺產剩1半

陳子豪離開兄弟　點頭味全5+5年合約

更多

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

全聯惡火9人罹難！　3樓一次找到5具遺體

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面