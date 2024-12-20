長時間通勤傷身也傷心！　每增20分鐘「薪水體感少19％」

▲研究顯示通勤時間越長，睡眠時間越短。（圖／記者戴若涵攝）

記者張方瑀／綜合報導

現代社會中，許多人由於住家與工作地點的距離，通勤已經成為日常。針對這一現象，日本My Home公司針對關東地區的400名通勤者進行了一項關於睡眠狀況的調查。結果顯示，通勤時間超過1小時的受訪者，感受到的壓力比那些通勤時間少於半小時的人高出8倍。

通勤時間越長，睡眠時間越短

這項於2024年進行的調查將受訪者按照通勤時間長短分為三組「30分鐘以下」、「30分鐘至1小時」和「超過1小時」。調查發現，通勤時間越長的人群平均睡眠時間越短；其中，每天通勤超過1小時的人，每晚平均僅睡5小時54分鐘，遠低於建議的健康睡眠時長6小時。

許多研究顯示，睡眠不足6小時會對健康產生多方面的不良影響，不僅削弱注意力，還會降低免疫力，增加罹患慢性疾病的風險。

調查顯示，通勤超過1小時的上班族，每日平均有9小時26分鐘的在家時間，其中62.4%（約5小時53分鐘）用於睡眠；有66.2%的長時間通勤者對自己的睡眠品質感到不滿意，許多人回到家後大部分時間用於休息，家也幾乎成為了單純用來睡覺的場所。

通勤壓力的心理負擔

調查同時探討了通勤壓力的問題，並詢問受訪者是否因日常通勤而感到壓力。結果顯示，通勤超過1小時的人中，僅有 16.7%認為通勤毫無壓力，而有33.8%的人感受到極大的通勤壓力。

相比之下，通勤時間少於30分鐘的受訪者中，毫無壓力的比例在通勤不到30分鐘的群體中達41.7%，僅有4.2%認為通勤帶來壓力，與通勤超過1小時的人相差八倍。

長時間通勤的隱性成本

相關研究同樣指出，通勤時間的增加會帶來情緒上的負面影響，英國研究顯示，每日多出20分鐘的通勤時間，對工作滿意度產生的負面影響，相當於薪資減少19%；也就是說，即使你的收入未變，長時間擠在擁擠的列車上或忍受煩悶的交通堵塞，感受上卻和賺得更少一樣糟糕。