「世新9萬宿舍」開箱！學生讚高檔設備+大陽台　但有2缺點

▲高瓅入住「新苑宿舍」最高價套房，並分享開箱短片。（影片／ 高瓅授權提供）

記者許敏溶／台北報導

世新大學「新苑宿舍」因單人套房一學期住宿費高達9萬元受到關注。今年9月入住的大一新生高瓅拍攝開箱影片，介紹使用房卡開門，還有冷氣、冰箱、乾濕分離浴室等硬體設備，以及室內寬闊空間、大陽台等。高瓅表示，單人套房各項設施都是全新，離校近且出入有管控都是優點，整體而言蠻划算，只是隔音不太好，生活機能待加強。

世新大學今年全新落成的「新苑宿舍」，因為單人套房每學期住宿費最高達9萬元而引發熱議。外界一直很好奇誰會入住，而今年剛從中山女高考入世新的高瓅（音同力），就在個人IG分享開箱宿舍的影片。

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▲▼世新大一生高瓅開箱最新宿舍。（圖／翻攝影片／高瓅授權提供）

在這支近2分鐘影片中，高瓅介紹單人套房各種高檔硬體設備，包括使用房卡開門而非鑰匙，還有冷氣、冰箱、乾濕分離浴室，套房擁有寬闊空間，還有大陽台可以欣賞夕陽，其中還有自己添購的掃地機器人、漫畫書、各種布娃娃。總結來說，平均一個月租金1.8萬元，還包含水電費，還是蠻划算的。

▲▼高瓅在宿舍套房內布置溫馨空間。（圖／翻攝影片／高瓅授權提供）

▲▼宿舍有超大陽台，還可以看到美麗夕陽。（圖／翻攝影片／高瓅授權提供）

高瓅接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，目前就讀世新廣電系大一，當初是政大跟世新兩校之間選擇一間，因為世新強調實作能力而選擇就讀世新，目前已經會接設計案或是一些剪輯賺外快。會選擇「新苑宿舍」，主要是離學校近且有管控進出，加上是剛落成的新大樓，設備、設施都是全新且都不差。

高瓅開箱的影片拍攝時間是今年9月，至今已經2個月，高瓅說，大致看法和當初差不多，但「新苑宿舍」除了上學很近外，世新大學周遭生活機能並沒有想像中的好，隔音比一般房子差，整體評估下來，只是住在這裡比在外面租比較有保障而已，若每學期房租可以再打個8折，比較符合學生的CP值。

▲▼高瓅認為「新苑宿舍」硬體設備全新又離校近，且有管控進出是優點。（圖／世新大學提供）

不少人對於9萬元宿舍都很好奇，高瓅坦言，有幾位同學知道自己住在這麼貴的宿舍，第一時間都很好奇這邊環境，心理算是羨慕的，但基本上也都認為，以學生宿舍的價位來說有點太貴。

世新大學則表示，全新落成啟用的新苑宿舍，以安心的管理系統、優良的居住環境、舒適的公共開放空間、簡潔自然的設計品味，成為許多學生與家長的住宿首選，再加上校內其他宿舍的多元選擇，學生與家長可依據地理位置、房間類型以及生活便利性等因素，找到符合自身情況與需求的住宿標的。

▲▼世新大學今年全新落成的「新苑宿舍」，最高價套房一學期9萬元。（圖／世新大學提供）