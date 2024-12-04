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探索AI新視野！世新大學企管系國際研討會揭示未來管理趨勢

圖一：世新大學企管系邀請國內視網膜疾病治療權威黃奕修分享眼科的AI應用。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學企管系邀請國內視網膜疾病治療權威黃奕修分享眼科的AI應用。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

為迎接AI時代的快速變革，世新大學企業管理學系今（4）日舉辦「AI時代下的企業管理趨勢與挑戰國際研討會」，吸引國內外學術界與產業界菁英齊聚一堂，探討人工智慧對企業管理模式、職場樣貌及未來技能需求的深遠影響。此次研討會不僅展現世新大學企管系在創新創業與華人企業管理領域的研究成果，更彰顯其培育具傳播表達與數據分析能力的管理人才的教育特色。

圖四：世新大學企管系學生藉此次國際研討會提升視野與研究能力。（圖／世新大學提供）

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世新大學副校長李功勤代表致詞時表示，AI技術正加速改變全球的企業經營模式與社會結構，教育機構應扮演引領變革的角色，此次國際研討會匯聚多位專家學者，提供跨領域交流平台，期望激發創新思維，培育新時代具備數據與傳播能力的管理人才。主題論壇由世新大學管理學院院長江岷欽教授主持，他在介紹兩位講者時強調，黃奕修部長在醫學與AI結合上的專業成就，將為高齡化社會帶來突破性貢獻；同時讚揚陳沖院長以冷靜清晰的視角解析AI浪潮，從工具理性到實質理性，為企業與個人提供因應未來的關鍵智慧。

國內視網膜疾病治療權威、林口長庚醫院眼科部部長黃奕修以「智慧醫療—眼科發展經驗」為題分享，眼科因其影像診斷特性，成為AI應用的最佳場域。他分享AI在眼科的突破性進展，從白內障手術的精準輔助，到透過眼底影像預測糖尿病、心肌梗塞甚至死亡風險，展現AI超越人類能力的潛力。黃部長強調，AI不僅能革新醫療診斷邏輯，更可實現個人化精準醫療，為未病先治提供全新可能，並呼籲建立完善的AI醫療基礎設施以推動未來發展。

圖二：世新大學企管系邀請前行政院院長陳冲探討AI技術帶來的爭議與挑戰。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學企管系邀請前行政院院長陳陳冲探討AI技術帶來的爭議與挑戰。

前行政院院長陳冲以「AI allows more outside the box thinking」為主題，探討AI如何打破傳統思維框架，為企業管理注入更多創新元素。他以「望聞問切」類比AI輔助醫療，強調AI能擴大醫療數據應用，實現未病先治。同時，他也提醒AI技術帶來的智慧財產權爭議與倫理挑戰，呼籲各國完善基礎建設與法律規範，以因應AI快速進展帶來的機遇與風險。

圖三：世新大學企管系邀請日本兵庫縣立大學副教授森川智博AI在安全領域的重要性。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學企管系邀請日本兵庫縣立大學副教授森川智博AI在安全領域的重要性。

講得一口流利中文的日本兵庫縣立大學副教授森川智博則遠端帶來主題演講，深入分析「人工智能在組織營運環境中的安全領域應用」。他以實際案例說明，如何運用深度學習與自然語言處理技術，提前偵測並應對未知的網路攻擊，為企業數位安全提供前瞻性解決方案。森川教授的演講不僅展現AI技術的廣泛應用，也強調了AI在安全領域的重要性。

此次國際研討會匯聚多國學者的研究成果，全面展示AI在不同領域的應用與挑戰。論文發表分為四組，來自中國傳媒大學、元智大學、清華大學、長庚大學、中原大學等知名院校的學者與研究生，圍繞企業管理、文化溝通、創業領導等議題進行深入探討。例如，中國傳媒大學的周舟與白欣蔓以「中華美學精神引領非遺短視頻的表達創新」為題，探討AI技術與文化創意的結合；世新大學企管系副教授姚成彥與碩士江俊儀則發表「行動銀行服務品質、自我效能、人格特質對持續使用意圖影響之研究」，聚焦金融科技的未來發展趨勢。

圖五：世新大學企管系舉辦AI時代下的企業管理趨勢與挑戰國際研討會。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學企管系舉辦AI時代下的企業管理趨勢與挑戰國際研討會。

本次研討會吸引來自台灣、中國、日本等地的學者參與，涵蓋AI生成式設計、職場溝通、企業永續發展、數位智能應用等多元領域，共計現場發表論文16篇、海報發表12篇。這場盛會不僅促進跨國學術交流，也讓對該領域有興趣的高中生一窺世新大學企管系在AI時代的教育與研究優勢，幫助在校學生培養國際視野與實務能力。世新大學企管系透過此次國際研討會，再次展現其在AI與企業管理領域的前瞻性與專業性，為有志於此領域的高中生提供探索未來的絕佳機會。

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