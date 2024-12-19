林美燕議員牽線　市民捐贈南消幫浦消防車1輛

▲台南市議員林美燕的牽線下，葉秀珠女士及陳義吉先生捐贈消防局幫浦消防車1輛，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝獎座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市有不少老舊社區，街巷道路空間狹窄，火災發生時連小型水箱車都難以進入滅火，近期台南市消防局推動幫浦消防車投入救災，在市議員林美燕的牽線下，葉秀珠女士及陳義吉先生捐贈消防局幫浦消防車1輛，19日在台南市議會辦理捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝獎座。



幫浦消防車為台南市首創，車上高壓細水霧設備具有高效省水又導電絕緣的特點，且機動性佳，可游刃有餘的快速穿梭在巷弄之間，大樓地下室也都能直接開進去，車上也配有合法認證拖船鉤可執行水域勤務，為多功能型消防車輛，台南目前已有12輛上線中，效果良好，葉秀珠女士及陳義吉先生捐贈的車輛總價值新台幣190萬元，為消防局增添不少救災戰力。



市長黃偉哲表示，非常感謝林美燕議員支持消防局，幫忙協調牽線促成這件有意義的事，也感謝葉秀珠女士及陳義吉先生對消防局的認同，期待藉由捐贈的義行善舉，能達到拋磚引玉的效果，引發更多企業及團體一起共襄盛舉，提升消防救災之能量及資源，以維護市民生命財產之安全，讓每位市民住得安心，使台南成為一個宜居、安全的城市。



消防局局長李明峯亦表示，感謝林美燕議員、葉秀珠女士及陳義吉先生慷慨解囊，消防局肩負保障市民安全的重責大任，同仁會持續為提升搶救服務品質而努力，這輛幫浦消防車對於救災非常有幫助，多功能搶救特性，適合各類救災勤務，更能提升災害搶救之效能。