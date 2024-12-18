台南下營店鋪冒煙起火　南消新式高壓細水霧車救援展功效

▲台南市店鋪發生火警，店家員工有使用滅火器進行初期滅火，但成效不佳火勢仍持續擴大，下營分隊使用多功能救助皮卡車上細水霧幫浦出水壓制火勢，成功快速撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局18日上午接獲報案店鋪火警，派遣下營、麻豆、官田、學甲、柳營等分隊前往救援，下營分隊發現抽油煙機及管線起火，員工有使用滅火器進行初期滅火，但成效不佳火勢仍持續擴大，下營分隊立即使用多功能救助皮卡車上細水霧幫浦出水壓制火勢，成功快速撲滅火勢、減少水損，避免店家額外損失。

下營分隊長張明義表示，新式高壓細水霧車效能已經消防局教官團實火測試，對火勢有一定的抑制功效，且需水量甚低，是消防局針對小規模火災搶救的利器。

消防局局長李明峯表示，高壓細水霧車是目前局內新式搶救利器，後續亦會陸續搭配皮卡車進行改裝，望未來針對住宅火災搶救，除維護人命安全外，亦可因水損少降低市民財損。另近日火災案件頻傳，在此提醒市民朋友家中要注意用火用電安全，且務必裝設住宅用火災警報器，在火災發生初期，才能快速通報逃生，保障自己及家人安全。

第二大隊大隊長王騰毅表示，這輛多功能細水霧救助皮卡車，配有高壓細水霧系統、400公升水箱、照明器材，另可拖吊船艇等多功能救災設備，可因應不同救災任務。此外，運用細水霧及泡沫原液相互搭配進行初期搶救，除增加救災靈活度外，亦可減少水損。