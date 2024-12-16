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南消四大山上分隊專業車禍救援訓練　提升山區車禍事故處理能力

▲台南市消防局第四大隊山上分隊於15日及16日分兩梯次運用在地企業捐贈之各式車禍救援器材辦理「專業車禍救援訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊山上分隊於15日及16日分兩梯次運用在地企業捐贈之各式車禍救援器材辦理「專業車禍救援訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為加強山區消防同仁的車禍救援能力，台南市消防局第四大隊山上分隊於15日及16日分兩梯次運用在地企業「興南鑄造公司」捐贈之各式車禍救援器材辦理「專業車禍救援訓練」，並邀請義消同仁一同參與，提升消防及義消彼此間的救災默契，同時強化消防人員救災能力。▲台南市消防局第四大隊山上分隊於15日及16日分兩梯次運用在地企業捐贈之各式車禍救援器材辦理「專業車禍救援訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次訓練主要目的是為強化車禍現場之救災器材運用及建立安全的操作空間，訓練內容包含「車輛頂昇」、「車輛穩固與支撐」、「車體破壞技巧」、「傷患脫困技巧」等項目，並運用「Hi-Lift設備」、「車輛脫困短背板」、「電動破壞剪」及各式油壓破壞裝備進行車禍救援訓練，強化車禍受困搶救效能及降低救災現場所帶來的風險。

▲台南市消防局第四大隊山上分隊於15日及16日分兩梯次運用在地企業捐贈之各式車禍救援器材辦理「專業車禍救援訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，山區道路環境與救災資源有限，透過本次訓練來模擬真實車禍現場所會遇到的狀況，讓同仁學習如何利用新式設備將消防救災能量發揮最大化，並與義消民力的結合共同精進山區救援能力，更能確保車禍受困傷患與救災人員的安全。

▲台南市消防局第四大隊山上分隊於15日及16日分兩梯次運用在地企業捐贈之各式車禍救援器材辦理「專業車禍救援訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下各式車輛裝備及器材近年不斷的提升，未來將持續透過紮實的教育訓練，以因應多元災害的救援，並培養團隊默契及有效提升救災戰力，保障臺南市民生命財產安全。

▲台南市消防局第四大隊山上分隊於15日及16日分兩梯次運用在地企業捐贈之各式車禍救援器材辦理「專業車禍救援訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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