加強工廠消防安全　南消五大隊仁德分隊辦理毒化物搶救組合訓練

▲台南市消防局第五大隊19日在轄內瑞賢實業股份有限公司，舉辦毒化物搶救組合訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了加強工廠消防安全管理、提高應急應對能力，台南市消防局第五大隊19日在轄內瑞賢實業股份有限公司，舉辦消防演練踏勘，動員各式救災救護車輛、消防及義消人員25名，進行毒化物搶救組合訓練。

南消五大隊指出，此次踏勘旨在深入評估廠區現有消防設施、瞭解廠區火災及化學物品洩漏應對流程，並藉此提升所有員工的消防安全意識。

市長黃偉哲表示「化學工廠的安全不容忽視。市政府與消防局將繼續進行各項巡查，確保每一個工廠都符合消防安全規範。我們不僅會加強工廠的消防設施，還會定期進行安全演練，提升員工的應急反應能力。此外，市政府將持續推動危險物質管理的相關政策，並且加強對企業的監督，確保所有工廠都能建立完善的防災系統，並為市民提供一個更加安全的生活環境。」

消防局局長李明峯表示，化學工廠的火災風險確實存在，消防局將持續強化監管，確保所有高風險工廠都具備足夠的消防設施和人員訓練。對於危險化學物質的儲存、運輸和使用進行檢查，確保每一個環節的安全無虞。同時也將協助各工廠定期進行消防演練，提升應急反應能力，確保發生事故時能夠迅速有效應對，減少災害的損失。