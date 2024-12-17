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南消灣裡分隊前進嘉南廣播電台　空中強力呼籲防範一氧化碳中毒

▲台南市消防局七大隊灣裡消防分隊中隊長黃元定，特前往嘉南廣播電台進行空中線上宣導，提醒民眾在寒冷天氣下防範一氧化碳中毒及相關防火安全事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局七大隊灣裡消防分隊中隊長黃元定，特前往嘉南廣播電台進行空中線上宣導，提醒民眾在寒冷天氣下防範一氧化碳中毒及相關防火安全事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為應對近日來襲的冷氣團，台南市消防局七大隊灣裡消防分隊中隊長黃元定，特前往嘉南廣播電台（FM91.9）進行空中線上宣導，提醒民眾在寒冷天氣下防範一氧化碳中毒及相關防火安全事項，並強調吸菸安全和燃氣熱水器安裝等生活細節，防止意外發生。

這次活動宣導內容重點項目為防範一氧化碳中毒、居家防火安全、吸菸安全注意事項等多項內容，提醒民眾隨著冷氣團來襲，如有使用煤油暖爐取暖或燃氣熱水器洗澡，應避免在密閉空間中使用，因一氧化碳是一種無色、無味、無臭的氣體，不易察覺而造成中毒。

▲台南市消防局七大隊灣裡消防分隊中隊長黃元定，特前往嘉南廣播電台進行空中線上宣導，提醒民眾在寒冷天氣下防範一氧化碳中毒及相關防火安全事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而民眾除了應依熱水器使用說明書及注意事項正確使用，仍須特別注意下列5項宣導要點：1、要保持環境的「通風」；2、要貼有合格的「標識」；3、要選擇正確的「型式」；4、要注意正確的「安裝」；5、要執行定期的「檢修」，以利避免一氧化碳中毒。

而家中如有使用電暖器(爐)取暖，在使用上一定要注意下列事項，才能抗寒又防火：1、不可用於烘乾衣物或棉被等可燃物，且與可燃物距離1公尺以上；2、電源插頭不使用時應隨手拔掉，且拔除時不可拉扯電線以免內部芯線斷裂；3、高功率電器不可使用同一延長線；4、保持插頭乾燥及清潔；5、老舊電暖器應適時淘汰；6、購買附有合格商品檢驗之電暖器。另外，中隊長黃元定也特別提醒，香煙的火種可能引發火災，尤其在寒冷天氣中，窩在床上或沙發上吸菸，火災隱患更大。因此，吸菸者應保持警覺，並確保香煙火種完全熄滅，最好避免吸煙，防火又健康。

▲台南市消防局七大隊灣裡消防分隊中隊長黃元定，特前往嘉南廣播電台進行空中線上宣導，提醒民眾在寒冷天氣下防範一氧化碳中毒及相關防火安全事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火防災意識，進而降低災害發生風險，同時消防局也秉持著市長黃偉哲施政理念，期望藉由辦理本次宣導活動，能吸引更多民眾一同參與，藉由防火防災觀念遍地扎根，創造更有防災韌性的都市。

消防局長李明峯也秉持市長黃偉哲的施政理念，持續推動防災防火宣導，期望藉由辦理本次宣導活動，讓正確的防災觀念向下扎根進而提升台南市民防火防災意識，並同時培養民眾災害應處能力。

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