年終消防安全大盤點　南消四大山上分隊辦理校園防火宣導活動

▲台南市消防局山上分隊結合山上婦女防火宣導成員，於16日在山上國中活動中心辦理「年終消防安全大盤點」防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歲末年終將近，台南市消防局山上分隊結合山上婦女防火宣導成員，於16日在山上國中活動中心辦理「年終消防安全大盤點」防火宣導活動。

宣導主題「加強防範孩童玩火、長者及身心障礙者居家防火安全」、「推廣安裝住宅用火災警報器」、「常見易造成火災吸菸習慣」、「居家用火用電安全」、「爆竹煙火安全使用」、「冬季防範一氧化碳中毒」、「火災避難逃生時機與技巧」等七大項，透過相關火災案例推廣重要防災知識，並利用居家防火安全診斷表逐一檢視居家「年終消防安全大盤點」。

本次宣導對象為學校師生，由山上分隊人員及婦女防火宣導隊以有獎搶答互動方式及搭配有趣活潑的簡易口訣、記憶懶人包宣導品，讓師生將重要的防火知識，化作易懂的生活常識帶回給家庭成員。其中特別提醒，因近日天候寒冷，使用熱水器仍須保持通風避免一氧化碳中毒、避免於沙發或床上吸菸且經常清潔菸灰缸；另加裝住宅用火災警器可即早火災應變，並防範孩童隨意玩火、協助避難弱勢人員安全逃生，以保障家中成員的生命財產安全。

第四大隊長蔡國保表示，年關將近家庭團聚的機會增加，本次辦理學期末的「年終消防安全大盤點」宣導活動，可說是為居家防火安全做年終盤點，將可能面臨的居家火災風險及個人常見吸菸習慣做作重點式的提醒及完整的防火宣導及案例分享，有助提升居家全員的防火安全。

消防局長李明峯表示，市長黃偉哲對於市民的安全是首要工作，更強調居家安裝住警器的重要性，可在火災初期發出高分貝警報聲提醒民眾，增加逃生時間及避難機會，減少憾事的發生。藉由校園防火宣導的推廣能融合知識性與趣味性，進而加強學習體驗促進學習成效，希望防火安全觀念能深入每戶家庭，人人平安，年年好年。