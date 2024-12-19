黃建賓2度坐上內委會召委位喊「要開會」　藍綠搬議事規則互嗆

記者崔至雲／台北報導

內政委員會今（19日）原本排定審客委會預算，但召委徐欣瑩遲未現身，後來國民黨請黃建賓代理召委，遭民進黨質疑不合議事規則，雙方爆發口角，最後國民黨立委則離開會議室。約於10點55分時，國民黨立委再次進入會議室，高喊出「我們要開會」，但民進黨仍不接受黃建賓代理，要求國民黨要符合程序，應由民進黨籍召委張宏陸擔任。

▲國民黨回到內政委員會，朝野再度互嗆。（圖／記者屠惠剛攝）



會議原定9時召開，一路到9點04分時有綠委表示，客委會官員都在現場了，怎麼藍委都沒有到場？要大家協尋召委徐欣瑩。約於13分時，黃建賓走上主席台，表示徐欣瑩感冒，由他代理今天的主席。民進黨立委立刻鼓譟抗議。

立委王美惠表示，這邊也有另一位召委張宏陸，他也可以代理啊，「今天國民黨愛怎麼搞就怎麼搞嗎？」。根據立院召委輪值辦法第四點說明，輪值召集委員不克主持會議時，得商請另一召集委員對調、代理，開會時並得請本會委員代理。

約於10點55分時，藍委再次進入會議室，高喊出「我們要開會」，但民進黨仍不爽，怒喊「尊重議事程序這麼困難嗎？」，林思銘無奈說，「你們真的不審客委會預算嗎？」，綠委再說，張宏陸開個場，就是可以讓給黃建賓了啊。張宏陸則對藍委說，「你相信我說的話，我開完場就給你們了」。

但有藍委認為，過去也有這樣的方式代理召委，為什麼現在就不行？牛煦庭也在旁不滿表示，「你堅持用你的方式，就不用開會了」，過去就是有這樣的代理方式，民進黨到底在怕什麼？就是不想審客委會預算。張宏陸則回，我們要審預算，但是要合乎程序。