《選罷法》藍綠爆衝突17分鐘！　召委徐欣瑩僵持3分鐘宣布休息

▲內政委員會朝野衝突， 林思銘被民進黨女立委包圍，阻擋去路。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今（20日）排審《選罷法》修正草案，藍綠黨團發出甲級動員。開會時間9點一到，國民黨召委徐欣瑩及藍委抵達會議室，藍綠即爆發嚴重肢體衝突。綠委佔領主席台，讓徐欣瑩無法上台，雙方陷入僵局長達17分鐘。9時17分時，徐欣瑩宣布開會，議事人員宣布完上次議事錄3分鐘後，徐欣瑩則宣布休息。

民進黨立委今日凌晨4點半集合，7點一到就坐鎮內政委員會會議室中；國民黨團首席副書記長王鴻薇約於7點55分抵達先到，離開會議室前則向記者表示，今天就是要送出委員會。

9點徐欣瑩抵達現場，綠委則開始高喊「不要修選罷法 要審預算」、「審預算優先」、「總預算優先」、「國民黨剝奪公民權」、「國民黨沒收罷免權」、「國民黨怕罷免」、「徐欣瑩超丟臉」。

徐欣瑩在藍委陪伴下往主席台走，但因綠委堵住主席台，雙方爆發口角、肢體衝突，藍委也高喊「要開會 閹割討論 不是民主」、「尊重民意要開會」、「選罷補正 民意支持」、「選罷法修正 補正制度缺漏」、「當家鬧事 莫名其妙」、「要開會 審預算」、「民進黨怕開會」。

徐欣瑩拿著麥克風高喊，立法院是說道理的地方，不是暴力的地方，我們今天有排審法案，民進黨為什麼不敢開會，立法院不能好好講嗎？不能審預算嗎？不能理性辯論嗎？

徐欣瑩續指，「我們要開會，我們按照會議規則開會，民進黨當家鬧事，阻撓會議進行，我們主張要開會，行政官員都在場了，民進黨有意見請在開會的時候再來討論，不要只會喊口號」。

立委高金素梅也在一旁喊出，「不要打架、不要推啦！誰一直推啦！不要推啦！不要暴力，讓召委上去開會，內政委員會的委員要開會。不是內政的請不要再阻撓，請召委上台開會，不是內政委員會的委員不要佔據主席台，不要每次都暴力佔據主席台，你們只有這招嗎？我們要開會，人民都在看，議事人員請到前面來」。

民眾黨立委麥玉珍則在人牆外圍喊，「我們要開會，請其他委員回到自己的委員會，我們內政委員要開會，9點16分了要開會，我們要開會」。

9時17分徐欣瑩宣布開會，綠委吳思瑤則吼，「現在違法宣讀無效」、「違法宣讀 會議無效」。混亂現場下，議事人員宣讀完上週議事錄，徐欣瑩在9時22分宣布休息。