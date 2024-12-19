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內委會徐欣瑩神隱！綠不滿黃建賓主持　王鴻薇：召委不能生病嗎？

▲▼ 內政委員會 民進黨再度抗議 徐欣瑩請黃建賓代理主持會議 引發民進黨抗議 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政委員會民進黨再度抗議，徐欣瑩請黃建賓代理主持會議，引發民進黨抗議 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今（19日）日排定審查114年度客家委員會相關預算，但輪值的國民黨籍召委徐欣瑩卻未現身，引發民進黨立委不滿。原本要代理召委的藍委黃建賓受訪表示，昨天徐欣瑩身體就已經不舒服，要麻煩他主持會議，結果民進黨又癱瘓議事，現在到底是誰不想開會？誰不想討論？藍委王鴻薇也轟，民進黨真的是戒嚴國會的元凶。

立法院內政委員會因為選罷法修法朝野近日爭論不休，今上午原本要審客委會預算，未料到9點04分開會時間，藍委均沒有到，綠委諷刺，藍委是全部去洗頭了嗎？一路到9點13分，藍委黃建賓坐上主席台稱召委徐欣瑩身體不舒服由他代理，此舉讓綠委不滿，全衝上主席台抗議。眼見藍綠雙方互不退讓，藍委最終離開委員會。

黃建賓受訪時指出，今天議場亂七八糟，昨天徐欣瑩跟他說身體不舒服，要麻煩他主持會議，今天審議的是針對客委會，但是民進黨又開始癱瘓議事，所以看得很清楚，到底誰想要開會，誰不想要開會，誰不想要討論，剛剛的狀況大家都看得很清楚，這樣的會議怎麼進行？這樣怎麼審議？

黃建賓表示，每個人都有身體不舒服的時候，不需要做文章，按照議事規則本來就可以代理，而不是像現在這樣癱瘓。

藍委王鴻薇也說，內政委員會已經好幾度沒辦法順利開會，徐欣瑩昨天身體就非常不好，還抓緊時間去醫院，她在身體極度不好的狀況下昨天還硬撐，一直到昨天晚上才拜託黃建賓代理，過去立法院大家都知道，召委有事情時，請委員代理都沒有為題，但民進黨仍然用大軍壓進、杯葛議事，他們實在是不能理解，大家都很重視客委會預算，民進黨再怎麼野蠻也不需要阻擋客家預算吧。

王鴻薇轟民進黨，他們是執政黨，民進黨當家鬧事、一再癱瘓議事、阻礙審查預算的進度，國民黨強烈譴責民進黨，「你們要搞國會戒嚴了嗎？」，難道主席召委不能生病嗎？這麼沒人性嗎？人都在醫院，還要他怎麼樣？民進黨真的是戒嚴國會的元凶。

牛煦庭表示，徐欣瑩生病，照理來說就可以協調本委員代理，讓會議進行，但很遺憾民進黨三長都來佔領主席台，昨天的狀況再次重演，民進黨就是心懷不軌、有備而來，昨天癱瘓掉預算詢答，國民黨還沒算帳，今天又不讓客家委員會備詢，到底誰阻礙審查昭然若揭，「做賊喊抓賊！匪類！」。
 

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