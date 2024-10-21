立委成功爭取EMU3000新型座椅　籲台鐵開放試坐票選

▲立委黃建賓向台鐵要求，開放給花東居民試坐後投票。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2021年底台鐵EMU3000正式在花東縱谷營運，但許多民眾搭乘後發現座椅難坐，搭乘越久腰酸背痛越嚴重，經立委黃建賓要求下中央承諾改善，黃建賓21日試乘新型座椅後也向台鐵要求，開放給花東居民試坐後投票，選出最符合民眾需求的座椅再全面更新，解決民眾乘坐的不適感。

EMU3000型列車2021年引進台灣，被稱為台灣最美的列車，但隨著服役時間拉長，民眾發現座椅不好坐，搭乘時間越長，腰酸背痛的情況越嚴重，尤其台東鄉親的感受更為深刻。

立委黃建賓6月質詢行政院長卓榮泰時，要求儘速改善，當時的交通部長李孟諺也承諾會持續改善。在台鐵公司尋找廠商重新設計後，針對頭、頸及腰部重新塑型，優化椅背頭部支撐，符合人體工學方式提升座椅舒適度，同時座椅扶手也增設TYPE-A跟TYPE-C充電座，讓民眾使用更方便。21台鐵公司並邀請黃建賓試坐椅子樣本，了解個別樣本之差異。

黃建賓試坐後表示，經過優化的座椅的確有改善，尤其是頭部跟腰部的支撐，為了更了解鄉親的需求，黃建賓也要求台鐵應製作樣本分別放置於台東站、花蓮站及台北站讓民眾體驗，以選出一個符合大多數民眾需求的座椅。台鐵公司表示，將與相關車站協調擺設空間後，立即推動民眾體驗的工作。

黃建賓表示，台鐵是台東鄉親南來北往的主要交通工具，搭乘舒適度非常重要，過去EMU3000型最為人詬病的就是座椅問題，對於年長者或者背部有傷的民眾極為不友善，希望透過這次試乘體驗，選出符合民眾需求的座椅，未來也會積極督促台鐵公司各項營運改善，讓台東鄉親、觀光客有一條安全、舒適的東部軌道交通。