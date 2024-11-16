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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院下週戰《選罷法》　召委徐欣瑩喊話：可激昂對話別暴力衝突

▲▼國民黨提議選罷法逕付二讀 朝野表決 舉牌表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團日前提議《選罷法》逕付二讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會20日將排審《選罷法》修法草案，對於民進黨7月委員會審查《選罷法》時佔領主席台，外界關注下週三是否將有動作？國民黨召委徐欣瑩表示，為讓議事順暢進行，會讓各位委員充分發言討論，呼籲不要杯葛議事，不要不讓開會；不同意見，可以激昂對話，不要暴力衝突。

基隆市長謝國樑罷免案不通過，國民黨為防止罷免風潮，下週三立法院內政委員會將排審《選罷法》，主要是「提高罷免門檻」，增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」的規定，為明年的立委罷免潮築起防火牆。

徐欣瑩指出，她身為國民黨籍立法委員，對於政治性法案，一定會配合黨團議事策略安排議程。為讓議事順暢進行、各位委員充分發言討論，是主席和與會委員共同的責任。希望大家能共同落實，所有意見在委員會充分的討論，不要杯葛議事，不要不讓開會；不同意見，可以激昂對話，不要暴力衝突；民主國會，是麥克風議事討論的過程，不是肢體衝突的過程。

徐欣瑩提到，下週三所排六案中，有民眾黨團的提案，也有國民黨、民進黨立法委員的提案，立委的職責就是立好法修惡法，希望大家彼此尊重，讓每一位委員的修法意見都能夠在委員會充分的表達及討論。

徐欣瑩強調，她作爲主席一定維護委員的發言權利，讓社會能藉公開透明的程序，了解不同意見的內涵與政策想法。她也呼籲，委員理性討論法案、社會冷靜給國會討論空間。
 

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