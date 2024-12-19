寒流來合歡山塞爆！太管處籲多樣美景分流欣賞　免受塞車之苦

▲隨著寒流來襲，合歡山成為許多人追雪、觀賞日出及拍攝星空的理想地點，人潮塞爆山區。（圖 ／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著寒流來襲，合歡山的氣溫明顯下降，太魯閣國家公園管理處溫馨提醒遊客，近來特別是每逢假期，合歡山成為許多人觀賞日出、拍攝星空的理想地點，其實這個季節還有霧淞、層巒疊翠高山之美等美景同樣迷人，並不一定非得搶著清晨擠上山欣賞。

由於上合歡山的台14甲線道路狹窄與停車空間有限，假日期間許多遊客常常在深夜或清晨開車上山，造成道路壅擠塞車回堵與路邊亂停車問題，因夜間低溫道路結冰易打滑，車輛行駛速度過快出現自撞山壁或車輛碰撞等事故。

為了大家的安全考量，太管處與保七第九大隊、南投分署、南投縣及花蓮縣警局等相關單位，每逢假日均辛勤疏導交通，加派警力站崗與巡邏，多次聲明也強烈建議遊客避免在深夜或凌晨出發上山，尤其是能見度較差的深夜情況下，容易造成突發狀況；尤其疲勞駕駛極度危險，有足夠的睡眠，謹慎駕駛。這個季節請民眾上山前先在山下備妥雪鏈，並熟悉拆裝雪鍊方式，出發前可在公路總局中區分局官網查詢相關管制資訊，另合歡山區公路CMS也會同步發布加掛雪鍊資訊，提醒用路人。

▲合歡山區有多樣美景，太管處呼籲民眾分流欣賞免受塞車之苦。

此外，山區因氣候變化大，寒冷的氣溫與平地體感極大不同，先前發生過遊客上合歡山才發現衣物不足而失溫的事件。為遊客身體健康著想，太管處呼籲上山遊客務必攜帶足夠的保暖衣物，尤其山上就醫不易，應評估自身狀況量力而為。

在這美麗的冬季，合歡山的美景隨時可見，分流時段安全出遊，感受大自然給予的美好與奇妙，才是最值得享受的美好遊程。

太管處再次提醒，一窩蜂擠看日出，往往受塞車之苦，卻於日出後車潮大量離去，其實可以選擇在上午或其他時分上山，輕鬆享受大自然的各式景色，聰明規劃才可安享出遊品質。