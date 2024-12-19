女友回租屋處沒穿內衣！他擔心「被室友男友看光」　網戰翻了

▲女友回家後不想穿內衣。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些女生回家後，就不會穿內衣了。近日有網友發文透露，女友和三個同學合租家庭式套房，大家時不時就會帶男友回家，然而，他卻已經多次發現女友沒穿內衣，讓他擔心對方被其他人看光光。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「女友在租屋處都不穿內衣」為標題發文，提到他女友和三個同學合租家庭式套房，他每個禮拜都會去女友家過夜，女友的室友也偶爾會帶男友回家。雖然大家關係很不錯，但他卻常常發現女友在家是沒穿內衣的，如果是在房間倒無妨，但在客廳也沒穿，就讓他有點擔心，會不會其他室友的男友在場時，女友也沒穿？

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此，原PO就向女友提出，在客廳時是否能夠穿上內衣的要求？然而女友卻說，內衣有鋼圈，在家就是想要輕鬆、舒服。於是原PO就拋問，是否有無鋼圈的內衣，可以讓女友願意穿？不然對方若被看光光，他心情也不太好。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「都是女生的環境沒穿沒差吧，室友男友來的話確實還是穿一下比較好」、「我也覺得有外人在的公開場合穿一下內衣比較好耶，並不是說不雅觀還是什麼的，只是真的會蠻彆扭的啊」、「合租真的要穿內衣啦」、「套外套就可以啦」。

但也有不少網友表示，「愛穿不穿本來就是人身自由」、「說來奇怪，為什麼女生就一定要穿」、「無鋼圈通常的確比鋼圈內衣少了一層異物感，但束縛力還是在。如果對你女友來說是個負擔，就請不要勉強她」、「在客廳走來走去還好吧？又不是長時間相處一起坐著聊天」、「你把女友的內衣拿來穿看看，你就能理解為什麼一到家就想脫掉了」。話題引發討論。