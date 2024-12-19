才把定位關閉！「男友1舉動」她喊沒自由　一票狂勸：為何不分手

▲原PO發現男友時時關注她的行蹤。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不論關係多親密，也應該尊重對方隱私。近日有網友發文表示，她目前與男友同居，但前陣子就發現，對方居然偷偷定位她，且她只要比較晚回家，對方就會不斷追問她在哪裡、在做什麼？讓她覺得很沒自由、沒有隱私，她現在應該怎麼辦才好呢？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「有點噁心」為標題發文，提到她與男友同居，但對方前陣子卻偷偷開了她的定位，並且時時查看她的行蹤。雖然她早早就發現了，但起初心想應該沒關係，所以就沒特別提起。

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然而，原PO後來發現，她有時不過在外面吃飯、買東西，或是因加班而晚回家，男友都會馬上追問她在哪裡、做什麼、跟誰？雙方也因此起了爭執。後來原PO索性把定位關掉，結果沒多久後又發現男友偷偷打開，讓她覺得很不舒服，不滿對方總偷用她的手機，同時也感到沒自由、沒隱私，她現在應該怎麼做比較好呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你男友的不安全感也太重，總感覺會變成恐怖情人」、「有種東西叫密碼」。還有網友更直呼，「你男友有變成恐怖情人的節奏，確定不早點閃人嗎」、「他是控制狂嗎？為什麼還不分手」、「這根本恐怖情人，早點分」、「分了吧！你們以後都會為這個吵架，而且我怕你分手會很難分吧」。