台達電員工墜樓亡！「內部對話」流出...疑遭霸凌釀憾事

▲台達電爆員工墜樓亡。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台達電總部大樓16日下午驚傳意外，一名25歲男員工從墜樓身亡，該事也在網路上掀起討論，如今還有內部對話流出，男員工疑似被主管霸凌才發生悲劇。有網友直呼，「科技業真的很黑，是不是該徹查一下科技業了。」對此，台達電也做出回應。

北市消防局16日下午接獲通報，台達電辦公大樓有人墜樓，發現男子在工作時莫名墜樓，重創頭部和四肢，失去呼吸心跳，先以CPR急救再送往三總醫院。

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▲內部對話流出。（圖／翻攝Dcard）

而此事也在論壇《Dcard》引發討論，也有人流出內部群組對話，提到男子疑似被主管霸凌，人在2樓上班的他跑到8樓，大吼大叫後就發生悲劇，讓大家全嚇傻。

此文一出，不少人紛紛留言「科技業真的很黑，是不是該徹查一下科技業了，內科感覺有不少間都有霸凌情況」、「先持保留態度，現在Z世代很兩極，好的很好，爛的情緒敏感，不能講不能累」、「好可怕」。

對此，台達電指出，目前警方已立案調查，公司也會對墜樓一事進行內部調查，也會全力協助家屬善後。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

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