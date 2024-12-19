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清晨乾冷零下4度！宜蘭太平山霧淞美景畫面曝　遊客驚喜嗨翻

記者游芳男／宜蘭報導

冷氣團來襲，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今晨氣溫降至攝氏零下4度，雖然水氣不足未見降雪，但園區內的樹枝和草地已結上美麗的霧淞，特別是在太平山莊和翠峰湖區，整個景區呈現出一片銀白的美景。由於道路未結冰，林業保育署宜蘭分署尚未啟動交通管制措施。

▲▼宜蘭太平山霧淞美景。（圖／太平山遊樂區提供，下同）

▲▼宜蘭太平山現霧淞美景。（圖／太平山遊樂區提供，下同）

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位於海拔2000公尺的太平山國家森林遊樂區，近日受到冷氣團影響，昨天（18日）清晨氣溫為攝氏6度，到了晚間10點已降至零下1度，呈現乾冷的天氣狀況。今天凌晨氣溫進一步下探至零下3度，清晨6點更降至零下4度，園區內出現了霧淞美景，這讓到訪的遊客們感到非常驚喜和開心。

▲▼宜蘭太平山霧淞美景。（圖／太平山遊樂區提供，下同）

▲▼宜蘭太平山霧淞美景。（圖／太平山遊樂區提供，下同）

昨晚已有部分遊客提前入住太平山莊，希望能在早晨見到白雪覆蓋的美景。雖然未如預期降雪，但霧淞景觀依然讓遊客覺得不虛此行，認為已值回票價。這些自然奇觀吸引了眾多遊客前來欣賞，成為寒冷冬日的一大亮點。

宜蘭分署表示，太平山在這波寒流影響下，今日凌晨陸續出現霧淞景觀，主要集中在太平山莊及翠峰湖區，海拔1840公尺到2000公尺之間。由於目前水氣不足，未見降雪，路面未結冰，因此尚未啟動交通管制。不過，分署提醒遊客，若計畫上山，請隨時關注官方網站及Facebook粉專的最新訊息，並準備好保暖裝備，以應對低溫天氣。

▲▼宜蘭太平山霧淞美景。（圖／太平山遊樂區提供，下同）

▲▼宜蘭太平山霧淞美景。（圖／太平山遊樂區提供，下同）

▲▼宜蘭太平山霧淞美景。（圖／太平山遊樂區提供，下同）

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