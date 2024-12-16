駕駛崩潰！宜蘭柯林路車道寬1.5米　壓白線或跨雙黃線二選一

▲宜蘭冬山鄉柯林路，車道僅有1.53米寬，駕駛經過不得不壓著白線或跨越雙黃線。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉柯林路，車道僅有1.53米寬，不足以容納一輛車正常行駛，令駕駛困擾的是，經過時不得不壓白線或跨越雙黃線，因此擔心被罰，忍不住問「這白線畫得正常嗎？」宜蘭縣政府表示，當初設計這條路是希望預留一個車道給自行車使用，但經過會勘後，近期將決定是否塗銷白線，讓汽機車與自行車共用一條車道。

冬山鄉柯林路有自行車道的側邊白線，全長約1公里，柏油路全寬7.5米，道路側邊2米，車道僅有1.53米，根本不足以容納一輛至少1.8米寬的汽車。駕駛人開上冬山鄉柯林路，卻發現路越來越窄，最後只能壓著白線或橫跨雙黃線才能通行，駕駛感到崩潰擔心受罰，在網臉書社團《宜蘭知識＋》問：「這線畫得正常嗎？第一次開這麼窄的路。」

網熱議說：「副駕輔助線？」、「太扯了！最新的考照路線」、「劃線的人可能鬥雞眼吧」、「4輪電動代步車專用道」、「畫這樣是讓你汽車壓到線可以檢舉增加國收」、「自行車道根本不用畫，牠們會自己突然騎出來騎進去，整個道路都可以騎」、「這樣的標線，驗收能過？」

宜蘭縣政府交通處說，將召集相關單位進行檢討，看看是否可以將汽機車道和自行車道整併，讓各種車輛都能在這條路上正常行駛。而當初畫側邊線是為了讓自行車有通行空間，但沒有考慮到路幅寬度不足的問題。經過會勘後，這兩天將決定是否塗銷白線，讓汽機車與自行車共用一條車道。