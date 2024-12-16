　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

駕駛崩潰！宜蘭柯林路車道寬1.5米　壓白線或跨雙黃線二選一

▲宜蘭冬山鄉柯林路，車道僅有1.53米寬，駕駛經過不得不壓著白線或跨越雙黃線而擔心被罰。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

▲宜蘭冬山鄉柯林路，車道僅有1.53米寬，駕駛經過不得不壓著白線或跨越雙黃線。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉柯林路，車道僅有1.53米寬，不足以容納一輛車正常行駛，令駕駛困擾的是，經過時不得不壓白線或跨越雙黃線，因此擔心被罰，忍不住問「這白線畫得正常嗎？」宜蘭縣政府表示，當初設計這條路是希望預留一個車道給自行車使用，但經過會勘後，近期將決定是否塗銷白線，讓汽機車與自行車共用一條車道。

冬山鄉柯林路有自行車道的側邊白線，全長約1公里，柏油路全寬7.5米，道路側邊2米，車道僅有1.53米，根本不足以容納一輛至少1.8米寬的汽車。駕駛人開上冬山鄉柯林路，卻發現路越來越窄，最後只能壓著白線或橫跨雙黃線才能通行，駕駛感到崩潰擔心受罰，在網臉書社團《宜蘭知識＋》問：「這線畫得正常嗎？第一次開這麼窄的路。」

網熱議說：「副駕輔助線？」、「太扯了！最新的考照路線」、「劃線的人可能鬥雞眼吧」、「4輪電動代步車專用道」、「畫這樣是讓你汽車壓到線可以檢舉增加國收」、「自行車道根本不用畫，牠們會自己突然騎出來騎進去，整個道路都可以騎」、「這樣的標線，驗收能過？」

宜蘭縣政府交通處說，將召集相關單位進行檢討，看看是否可以將汽機車道和自行車道整併，讓各種車輛都能在這條路上正常行駛。而當初畫側邊線是為了讓自行車有通行空間，但沒有考慮到路幅寬度不足的問題。經過會勘後，這兩天將決定是否塗銷白線，讓汽機車與自行車共用一條車道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／負責人遭收押！　「爆料公社」最新聲明
陳梅慧男友現身！　捧遺照畫面曝
黃小柔「臉書遭洗版」被問：信教不會說謊吧？　3字正面回應
遭影射耍大牌！林穎樂喊冤　公開Vicky私下對話內容
快訊／六輕園區員工「掉進灰斗」遭活埋　宣告死亡
快訊／玉山降下入冬初雪！　氣象署：持續中
比厚外套強！冬天騎車冷爆　網曝「便宜神物」無敵暖
士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓
綠怒批「神隱」　韓國瑜紅眼眶：我早上眼睛很痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳梅慧男友現身！告別式捧遺照畫面曝　法師搖鈴送最後一程

麥寮六輕園區工安意外！員工「掉進灰斗」遭活埋　送醫宣告不治

嘉縣11月詐騙財損7294萬　假投資佔一半！翁章梁提醒防詐

駕駛崩潰！宜蘭柯林路車道寬1.5米　壓白線或跨雙黃線二選一

新北男酒後內急對電桿尿尿　白髮守望隊制止遭毆！大亂鬥互告

快訊／淡水小貨車追撞機車　騎士倒地送醫不治

彰化白車撞斷電桿！零件噴出車頭爛毀　女駕駛繫安全帶保命

金馬導演游智煒涉撿屍起訴！被害女崩潰：怎麼讓我跟陌生男回家

家電零件大廠工程師被開除！半夜翻牆爬窗闖辦公室　判拘役30日

獨／檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

陳梅慧男友現身！告別式捧遺照畫面曝　法師搖鈴送最後一程

麥寮六輕園區工安意外！員工「掉進灰斗」遭活埋　送醫宣告不治

嘉縣11月詐騙財損7294萬　假投資佔一半！翁章梁提醒防詐

駕駛崩潰！宜蘭柯林路車道寬1.5米　壓白線或跨雙黃線二選一

新北男酒後內急對電桿尿尿　白髮守望隊制止遭毆！大亂鬥互告

快訊／淡水小貨車追撞機車　騎士倒地送醫不治

彰化白車撞斷電桿！零件噴出車頭爛毀　女駕駛繫安全帶保命

金馬導演游智煒涉撿屍起訴！被害女崩潰：怎麼讓我跟陌生男回家

家電零件大廠工程師被開除！半夜翻牆爬窗闖辦公室　判拘役30日

獨／檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

「山東至上海霾害」隨冷氣團南下　環境部：後天起空品亮橘燈

王威晨看台灣奪冠笑言會比陳傑憲更快哭　期待平野與BigBoss比帥氣

老鷹丹尼爾斯場均3抄截　抄出「大堡礁盜賊」美名

金鐘女星第2座百岳就挑戰玉山！開爬前「先到草叢如廁」崩潰攻頂

《零日攻擊》補助惹議！文創發展預算討論僵持1小時　凍結7.5千萬

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

共諜疑滲透英王室　安德魯王子被指與中國間諜商人「過從甚密」

陳梅慧男友現身！告別式捧遺照畫面曝　法師搖鈴送最後一程

判刑100年！　德州男「自稱是神」朝超商、汽車隨機開槍殺人

黃小柔被問：信教不會說謊吧？　「臉書被洗版」3字正面回應

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

台北女遭詐5300萬　刻意「不榨乾」更惡劣

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

即／陳梅慧車禍夾殺案偵結！　竹檢「過失致死」起訴肇事男

萬里疑遭神秘宗教入侵　擺動物塑像及巨石舉行儀式

快訊／嘉市KTV酒店凌晨大火！酒客驚恐逃生

中壢民宅深夜大火！53警消衝現場灌救

即／淡水男借錢不成「潑汽油」！鄰居全身燒傷亡

台3線撞碎一家三口妻獨亡　家屬急籌錢來台帶她回家

更多熱門

相關新聞

爭取宜蘭太平山鐵路復駛！　吳宗憲要求交通部、農業部速審查

爭取宜蘭太平山鐵路復駛！　吳宗憲要求交通部、農業部速審查

國民黨立委吳宗憲13日邀請宜蘭縣政府與中央相關部會，一同開會討論太平山鐵路復駛一事，會中不管是中央或地方皆表達樂見此事，對於行駛路線也已有初步共識，唯有鐵路的興建主體與營運主體尚待協調。

宜蘭三星連環車禍！煞車不及5車撞一堆

宜蘭三星連環車禍！煞車不及5車撞一堆

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股

周六冷氣團報到「台北探12度」　賈新興：下周六還有一波

周六冷氣團報到「台北探12度」　賈新興：下周六還有一波

雪隧逼車狂魔！一路狂閃遠光燈按喇叭　

雪隧逼車狂魔！一路狂閃遠光燈按喇叭　

關鍵字：

宜蘭冬山鄉柯林路，車道寬1.53自行車道

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面