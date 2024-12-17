宜蘭醉男跩機車+路邊小便　開上路再撞8汽機車！被逮還在搖

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市泰山路與民權新路口，16日凌晨發生一起驚人的交通事故，一名男子酒駕連撞1輛自小客車和7部機車，場面宛如「打保齡球」。警方接獲報案後迅速到場，逮捕這名已經喝得醉醺醺的酒駕男子。男子開車衝到對向車道才停下，地面上留下了長長的煞車痕跡和撞車留下的拖痕。警方隨後又接到報案，男子在撞車前曾在神農路跩倒機車並在路邊小便，行徑十分誇張，最終被一併送辦。

▲酒駕林男連撞8輛汽機車，零件及輪胎噴滿地。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

肇事25歲林姓男子酒測值高達0.69，遠超過公共危險罪的標準0.15。當警方逮捕他時，他整個人站不穩，講話語無倫次，顯然是醉得不輕。林男在短短不到1小時內，先後在神農商圈和泰山路犯下兩起案件，被警方依毀損罪及公共危險罪送辦，駕照也將被吊扣。

經查，林男在凌晨2時36分於宜蘭市神農路上邊走邊罵，走到一處商家前跩倒一輛機車，造成車輛龍頭及左側車殼破損，還在路邊小便，這一切誇張行徑都被監視器拍下並貼在臉書上。隨後，他開車離開神農路，3時許沿泰山路往員山鄉方向行駛，在泰山路與民權新路口連環撞上1輛自小客車和7部機車，肇事車輛煞不住，導致汽機車零件及輪胎四散，最終撞到對向車道才停下，現場一片狼藉。

警方接獲報案後立即趕到現場，將林男送醫檢查。他整個人站不穩，還在搖晃，話也講不清楚。經酒測，酒測值高達0.69，遠超過法定標準，警方依公共危險罪偵辦，毀損機車的部分，警方也在陸續偵辦中。宜蘭分局呼籲，飲酒後應注意自己的言行舉止，切勿心存僥倖酒駕上路，以免造成嚴重的交通事故。

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