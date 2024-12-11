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社會 社會焦點 保障人權

雪隧逼車狂魔找到了！租賃車整路按喇叭、貼屁股　警出手開單

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

日前有民眾PO網控訴，駕車行駛在雪山隧道時莫名遭後方白車逼車，不斷狂閃遠光燈、按喇叭，車距近到幾乎貼屁股，相當危險，對此，國九大隊在事發隔天找到該名危險駕駛，並開罰6千元至3萬6千元以下罰鍰，記點、接受道安講習。

▲▼ 網友在雪隧內遭莫名逼車、按喇叭。（圖／記者游芳男翻攝、翻攝自臉書）

▲網友在雪隧內遭莫名逼車、按喇叭。（圖／記者游芳男翻攝、翻攝自臉書）

原PO在臉書社團「宜蘭知識+」指出，他們行駛在雪隧往宜蘭方向遇到逼車狂魔，瘋狂閃遠光燈、狂按喇叭，車距幾乎近到要貼到車尾，他們車速大約80至90公里，前方有車無法再加快，卻一路從進去逼到出雪隧，而且車上還有小嬰兒，十分危險。

國九分隊表示，本案發生在8日晚間7時2分，涉案車輛為租賃車，當下警方雖即時與報案人電話聯繫，惟該逼車車輛已駛出隧道超車離去，故未派巡邏車前往。

隔天上午警方主動聯絡人報案人，並於當日至頭城分隊提供相關影像檢舉，警方調閱隧道內科技執法採證紀錄及坪林行控中心CCTV影像，當時該車確有逼車及緊迫前車之不當駕駛行為，違規事實明確，隨即依違反道路交通管理罰條例43條1項3款『任意以迫近、其他不當方式，迫使他車讓道。』舉發(處新臺幣6000元至36000元罰鍰，記違規點數、接受道路安全講習)。

▲▼ 網友在雪隧內遭莫名逼車、按喇叭。（圖／記者游芳男翻攝、翻攝自臉書）

▲警方對逼車駕駛開單。

警方呼籲所有駕駛人在行駛隧道或任何道路時，務必保持安全車距，遵守交通規則，切勿因趕時間或受前車影響而有逼迫車輛等駕駛行為，逼車除易造成交通事故、前車恐慌車輛失控等，亦可能危害他人或自身生命財產安全。

駕駛人遇類似狀況，應確保自身安全穩定駕駛，在安全的情況下可利用高公局1968專線或03-9889688電話報案，直接向第九公路警察大隊反映以減少案件轉報時間，警方會即時派遣巡邏車前往攔查、制止舉發。如有行車記錄器畫面應妥善保存，以提供警方佐證舉發違規駕駛行為。另警方將持續加強對隧道內交通狀況全面監控，確保駕駛人行車安全並加強取締任何惡意或不當駕駛行為，以保障每位用路人的權益。

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