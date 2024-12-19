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天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有心肌梗塞猝死風險

醫師提醒天冷洗澡要注意，以免血壓升高。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲醫師提醒，近日氣溫低，洗完澡千萬別光著腳踏出浴室，務必穿上拖鞋。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

近來冷氣團來襲，全台傳出不少因為低溫猝死的案例。醫生提醒，人體的血管在低溫時容易收縮，洗完澡後不要「赤腳踏在浴室的冰地板」，可能造成血壓瞬間飆升，會增加心肌梗塞等風險。

義大醫院社區醫學科主任、家醫科主治醫師盧易呈指出，在低溫環境中，人體為了保暖，血管會收縮，而血管一收縮，血壓就容易上升，因此低溫的時候，心肌梗塞、腦中風等心血管疾病的患者也跟著增加。

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盧易呈表示，很多長輩都有晨間運動的習慣，在冬天一定要注意，出門前先量血壓，如果收縮壓大於140毫米汞柱，先不要出門，在家休息後再量一次，若血壓還是偏高，建議不要出門，否則吹到冷風，血壓可能飆得更高。此外，也要做好保暖工作，採洋蔥式穿衣，戴上能遮住耳朵的毛帽，避免頭部被冷風直接吹襲。

至於居家保暖，盧易呈提醒，重點是洗澡和夜間睡眠，提醒民眾洗完澡後不要直接赤腳踏出浴室，「這一腳踩在冰地板的行為會使血壓飆升，增加心肌梗塞風險。」務必穿上拖鞋；睡覺時要套上襪子，並以棉被覆蓋雙腳，也可以開暖氣。

由於天冷血壓易波動，盧易呈叮嚀高血壓患者要按醫囑服藥，有些患者怕會傷腎就自行減藥，這其實是大大的錯誤，因為降血壓藥最大的功能是保護器官和腎臟，很多腎臟疾病是因血壓太高而破壞腎絲球，要護腎就要好好吃降血壓藥穩定血壓。

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