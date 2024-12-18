不是深海魚！醫揭「1海鮮」比塑化劑更毒： 害罹癌、心梗

▲醫師建議，想避免把吃進塑膠微粒，要少吃帶殼海鮮。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

研究發現，塑膠微粒對人體是一大危害。醫師張適恆表示，不同於塑化劑可透過排尿、排汗來排除，塑膠微粒很難排出人體外，且它會干擾腸內菌，惡化腸道環境。而要如何避免吃進塑膠微粒？張適恆表示，要少吃帶殼海鮮，如文蛤、牡蠣等，因為食用時，會連同消化道一起吃，進而吃進塑膠微粒。

醫師張適恆在YouTube頻道發影片指出，今年9月南韓一項研究指出，塑膠微粒污染物，可能是加速人體衰老的原因，因為塑膠微粒會分解成「奈米塑膠微粒」，藉由腸胃道、呼吸道或皮膚進入人體。

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他表示，過去認為塑膠微粒不是活性物質，但南韓研究卻發現，塑膠微粒會進入小老鼠的脂肪，產生「脂肪生成不良症」，加速人體老化，例如腸躁症患者糞便的塑膠微粒濃度較高。此外，肝硬化患者的肝臟組織、心血管疾病患者的血栓、及心、肺、性腺、腎臟、關節、骨髓、大腦等的塑膠微粒濃度越高，人體衰老速度越快。

張適恆說，塑膠微粒會刺激細胞，甚至刺激基因，進而危害人體健康。他也提供4種遠離塑膠微粒的方法：

1.過濾飲用水：

不只喝的水要過濾，還包括煮飯炒菜的水，絕大部分的塑膠微粒，經由飲食進入體內，飲用水更是佔一大部分，過濾不用昂貴設備，用簡單濾水壺也能過濾9成的塑膠微粒。

2.海鮮別連消化道一起吃：

塑膠微粒會堆積於海洋，海洋動物再吃食物接觸塑膠微粒，塑膠微粒大多累積消化道，「其中，帶殼海鮮最為嚴重，例如文蛤、牡蠣、淡菜，因為人食用時，會連同消化道一起吃。」吃魚大多會去內臟，不容易有問題，吃魚也要選食物鏈底層的小魚，吃蝦不要吃蝦頭。

3.常保持地板乾淨：

家中灰塵附著塑化劑，有一部分本來就是塑膠微粒，人吸到肺中，會分解成更小粒子，甚至進入器官和大腦，不要再認為地板不乾淨是一件可以忍受的事，不但會讓心情變差，更可能危害健康。

4.避免塑膠包裝：

千萬不要用塑膠容器來加熱，塑膠包裝不只會漏塑化劑，更容易讓小塊塑膠脫落，能裝冷的就別裝熱的，盡量不要用一次性的容器，去超商買冷藏食品最好用自己的容器微波。

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