水逆結束了！冬至「5星座」超旺　命理師：做2事助事業大發

▲冬至是一年中白天最短、夜晚最長的「極陰日」。（示意圖／翻攝自Unsplash）

圖文／CTWANT

週六（21日）就是冬至，國際天星風水命理專家邱彥龍在「旺好運」網站分享文章，指水逆終於恢復順行，在溝通及資訊傳遞方面將轉為順暢，不再像過去幾週容易出現誤解與延誤，而下次水逆要到明年3月15日，建議充分利用這3個月處理關鍵決策，但整體運勢來說仍是吉凶參半，可多佩戴圓形幸運物，幫助提升人際關係。

邱彥龍老師分析，這段期間因為土星刑木星的關係（特別作用於第十宮與第十二宮）會對雙魚座和雙子座帶來事業壓力、秘密挑戰以及內在糾結，尤其容易在目標追求與現實的衝突中，感到進退兩難。此外，12月21日至23日，月亮又刑剋土星、海王星與太陽，將進一步強化內外壓力，情緒波動可能加劇，讓人覺得不安，無力感更為明顯。建議保持冷靜，避免受情緒影響而作出錯誤決定。

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2024年末至2025年初的星象重點

邱彥龍指出，從12月19日至明年2月2日，土星震盪劇烈，大環境要注意地震等天災，個人方面則要小心工作合作、夫妻間的感情、個人財富及思想領域容易有變化，事業可能面臨重新定位、或許是突破的契機，但也需要應對合作夥伴間的意見分歧。此外，跟海外相關的事務，例如進出口、國際合作或留學等，也可能帶來不小的壓力，需要更多細心的規劃與執行力。同時，這段期間財富運勢也會受到影響，尤其是需要注意資金運用與投資方向，以免因一時錯誤判斷而造成損失。

邱彥龍表示，當面對水星、土星、木星三刑的壓力時，保持思想靈活與態度的堅韌尤為重要，這是一段適合內省與反思的時期，也是一個對未來規劃重新調整的好時機。運用星象給予的指引，謹慎應對挑戰，便能在變動中找到自己的方向，為即將到來的2025年奠定穩固的基石。

冬至開運指南：提升運勢祈福法與穿搭建議

邱彥龍透露，冬至做為一年中陰陽轉換的重要節氣，不僅代表著陽氣開始回升，也蘊含著祈福開運的最佳時機，建議多向天公、玉皇大帝、觀音菩薩、地藏王及齊天大聖虔誠祈福，感念天地與神靈的庇佑，祈求來年的順遂圓滿，這些神明的祝福將有助於提升個人的財運、智慧與貴人運，並化解過去的煞氣與災厄。

穿搭方面，邱彥龍則建議可選擇象徵吉祥與和諧的色彩，例如白色、米白色、米黃色、金色和翠綠色，不僅符合冬至的季節氛圍，也有助於吸引正能量與好運。同時，建議搭配帶有「圓形」元素的幸運物，因為圓形代表圓融與圓滿，能幫助提升人際關係與整體運勢。此外也可佩戴「N」字圖騰以及珍珠、珠寶、寶石、翡翠、木製品、天珠或硃砂等飾品，這些開運飾物不僅能增強財運與事業運，還能促進智慧、人緣與感情運勢的提升。

冬至期間運勢建議

專家提到，冬至期間，受金星與海王星的影響，某些行業運勢會特別旺，例如珠寶業、婚喪喜慶業、兒童行業、五金、娛樂、繪畫、音樂、藥品、酒店、海產、船務、運輸、飲食、液體、化學、油業、酒業、宗教與靈性產業等。

此外，邱彥龍說，水瓶、雙魚、金牛、摩羯、天秤等5個星座的人，這段時間適合學習進修、出國旅行，可以提升知識與技能，並獲得成就感。在事業與人際關係的發展上，以上5星座也能夠得到大力支持與幫助，人氣容易快速提升。

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