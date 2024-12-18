月搜1100萬次！台人最愛Google「2字」　他曝榜單：色色力量強大

▲2024台人最愛搜尋「翻譯」。（圖／邱韜誠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者劉維榛／綜合報導

2024進入尾聲，今年台人熱搜關鍵字又出爐了！「行銷顧問」邱韜誠整理出谷歌100個熱門字詞，連續3年冠軍都是「翻譯」2個字，平均每月有1110萬搜尋次數，第2名則是YouTube（914萬次），前10名之中，色情網站就佔了3名。邱韜誠解析「可以食衣住行育樂，色色力量依然強大！」

《SEO 白話文》作者邱韜誠（Frank Chiu）在SEO白話文專欄連續3年整理出「Google熱門100個熱門字詞」，稱霸冠軍寶座的同樣是「翻譯」，平均每月有1110萬搜尋次數非常可觀，第2名為YouTube（914萬次），第3名為Yahoo（748萬次）。

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而第4至第10名部分，依序為天氣、NBA、Jable、FB、A片、XVideo與Instagram。

今年邱韜誠也挖出2023年的熱門關鍵字一起做分析，更能了解2024年的趨勢變化，這也是SEO的重要工作。

他發現前30名字詞之中，幾乎都是民眾的食衣住行育樂，而且「色色力量依然強大！」

另外，他也列出2024年搜尋量增加最多字詞前20名，幾乎都是美食有討論聲量，「顯然大家2024年胃口都很不錯，飲食相關關鍵字都大幅成長」。

同時，搜尋量減少最多字詞前20名部分，邱韜誠指出，從中可以察覺到哪些東西正在過氣、或需求降低的趨勢。

最後，邱韜誠表示，若用前1000的關鍵字做比較，2023年的平均為35萬3669次，而2024年為41萬8882次，可以進行推測「搜尋市場仍在增長、Google Search依然是台灣最大搜尋引擎」。

Google「2024熱門100個搜尋關鍵字」一次看（不分大小寫），整理如下：

翻譯

youtube

yahoo

天氣

nba

jable

fb

a片

xvideo

instagram

ig

早餐

539

pornhub

missav

chatgpt

蝦皮

颱風

麥當勞

地震

中央氣象局

google 翻譯

google

美國股市

美股

明天的天氣

momo

facebook

星巴克

5278

yt

porn

netflix

mlb

google map

gmail

canva

颱風動態

新聞

郵局

美金匯率

全聯

中華職棒

大樂透

hanime

家樂福

好市多

地圖

火車時刻表

中華電信

104

xsmb

uniqlo

twitter

translate

google translate

gimy

av

颱風假

運彩

禁漫天堂

黃金價格

紳士漫畫

捷運圖

股市

奇摩

日幣匯率

天氣預報

591

2330

18av

twitch

ptt

pchome

net

map

ikea

h 漫

寶雅

鴻海股價

輝達股價

蝦皮店到店

劇迷

禁漫

統一發票

氣象

柯文哲

肯德基

台灣銀行

台灣運彩

台灣大哥大

台鐵

今彩539

中國信託

八方雲集

539開獎

50嵐

00940

00919

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本文由邱韜誠 Frank Chiu授權提供，SEO 顧問、行銷顧問。

行銷人，喜歡分享好東西跟好觀點，長於 SEO、行銷策略。歡迎來部落格https://frankchiu.io/逛逛。