Google年度熱搜出爐！全球人物榜川普居冠　「性別風波」拳后排第4

▲ 川普、凱特、賀錦麗及克莉芙登上Google年度熱搜人物前4名。（組圖／達志影像／美聯社、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Google於10日公布2024年度熱搜，全球人物榜前10名涵蓋政治領袖、運動員及演藝圈名人，其中就有4名美國政治人物，包括即將卸任的總統拜登和總統當選人川普，此外還有年初宣布罹癌的英國凱特王妃，以及在巴黎奧運上與台灣拳后林郁婷同樣陷入性別爭議的阿爾及利亞選手克莉芙。

今年度Google熱搜新聞關鍵字冠軍就是美國大選（U.S. Election），其次為第2名的極端高溫（Excessive heat）及第3名的奧運（Olympics），此外還有颶風密爾頓（Hurricane Milton）、珊珊颱風等天氣事件上榜，川普槍擊（Trump shot）則落在第8名。

全球對美國大選的高度關注也反映在熱搜人物榜，川普高居冠軍，敗選的對手賀錦麗排名第3，中途退選的拜登排行第5，川普副手范斯（JD Vance）也有第7名。

其他熱搜人物包括第2名的英國凱特王妃，她在今年1月宣布罹癌，歷經化療的不適與長時間修養，9月宣布結束療程，逐步重返工作崗位。

第4名為阿爾及利亞拳擊選手克莉芙，她和林郁婷都在去年世錦賽遭國際拳擊總會（IBA）取消資格，巴黎奧運前又因川普、《哈利波特》作者JK羅琳等名人出面指責，輿論發酵下深陷性別爭議，最終雙雙摘金證明實力。

第6名則是58歲美國拳王泰森（Mike Tyson），11月登上擂台不敵27歲網紅拳擊手保羅（Jake Paul），但仍可進帳2000萬美元；第8名則是西班牙足球金童亞馬爾（Lamine Yamal）。

第9名為美國體操天后拜爾絲（Simone Biles），她在東京奧運因「空中失感」及性侵陰霾等心理因素退賽，巴黎奧運復出仍大放異彩，奪下3金1銀；第10名則是美國饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean ”Diddy” Combs），因涉性販賣被捕，並被多人控訴性侵，引發輿論譁然。