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外媒評比2024最佳手機！　蘋果iPhone 16 Pro僅排第3

▲▼ iPhone 16 Pro。（圖／路透）

▲外媒評比2024最佳手機，結果蘋果的iPhone 16 Pro僅排名第3。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

外媒《Android Authority》根據測試超過40款手機的數據和使用體驗，選出了年度最佳5款智慧手機。令人感到意外的是，蘋果的iPhone 16 Pro僅排名第3，最值得購入的手機則由Google的Pixel 9 Pro拿下。

1.Google Pixel 9 Pro
《Android Authority》內部編輯和測試人員在票選中，Pixel 9 Pro以壓倒性的優勢勝出，得票數是亞軍的兩倍。

測試指出，Pixel 9 Pro繼承了Pixel 9的輕巧設計，同時具備 Pixel 9 Pro XL的高端功能，包括最高16GB RAM、1TB儲存空間，以及強大靈活的相機系統。此外，其提供 Android 陣營中最長的更新支援承諾，這些優勢使其脫穎而出。

2.三星Galaxy S24 Ultra
雖然價格上漲成為扣分項目，但《Android Authority》仍然認為這是一款非常全能的智慧手機。它四鏡頭組合帶來多樣化的拍攝焦段，配備 Android 陣營最先進的處理器、精緻的外觀設計，以及不斷進化的 Galaxy AI 功能，讓其在競爭激烈的市場中穩居高位。

3.蘋果iPhone 16 Pro
這款手機結合頂尖的軟硬體，並新增相機控制功能，讓使用者體驗類似單眼相機的操作手感。此外，Apple Intelligence的加入也為其增添亮點。

不過，《Android Authority》指出，儘管iPhone 16 Pro表現不俗，但仍不足以令編輯團隊改投iOS陣營，認為Android手機中仍有更具吸引力的選擇。

4.Pixel 9 Pro XL
Pixel 9 Pro XL配備了 6.8 吋的大螢幕、Pixel 機有史以來最大的電池，還支援 37W 的有線快充，適合追求高續航力的用戶。

5.OnePlus 12
OnePlus 12以「旗艦殺手」的定位，僅799美元（約台幣2萬5958元）的價格，提供旗艦級性能、80W快充以及哈蘇相機系統。然而，OnePlus 12 並未在台灣上市。

▲▼2024最佳手機。（表／記者張方瑀製）

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