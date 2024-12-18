基隆廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12／20下午還攤商恢復營業

▲基隆廟口騎樓整平進度超前，將於20日下午4點交還給攤商，為恢復營業做好準備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁三路廟口的騎樓整平工程進展順利，原定於12月22日完工的工程，預計提前至12月20日正式完成。這項工程自12月10日開始進行，期間美食攤販區暫停營業配合施工，市府全力推動改善人行環境的計畫，展現基隆市政府以人為本的城市發展理念。市長謝國樑表示，將於20日下午4點交還給攤商，為恢復營業做好準備。

基隆市府於今年成功爭取中央補助「基隆市廟口周邊等騎樓整平計畫」，共獲得2,454萬元經費，並於10月6日完成發包。本次工程主要針對廟口夜市仁三路段（愛三路至愛四路區間）的雙邊騎樓進行整平，施工期間共計13天。工務處在12月3日召開地方說明會，與里辦公處及攤販代表研商施工計畫，攤販區則配合休市，全力支持這項城市步行環境的改善工程。

謝國樑表示，廟口是基隆市的重要地標，優化騎樓步行環境有助於提升廟口的整體觀感與商業競爭力。此次騎樓整平工程，市府工務處、都發處及產發處均高度重視，提前2天完工的成果將於12月20日下午4點交還給攤商，為恢復營業做好準備。他同時強調，明年開始基隆市將於騎樓步道上設置1.5公尺的綠色標示線，確保人行通道順暢，並將積極與商家及居民溝通，共同維護城市步行友善環境。

工務處長陳耀川表示，整平工程計畫涵蓋仁三路、仁二路、愛二路、愛三路、愛四路、仁四路及仁五路等區域，並將根據與商家的溝通進展，優先安排其他路段施工。騎樓整平是基隆市邁向「以人為本」的重要一步，未來也將逐步推動市中心區及田寮河周邊地區的整平工作，為市民打造更具品質的步行環境。他特別感謝仁三路沿線店家、攤商及居民的大力支持，讓此次工程順利進行。

都發處長謝孝昆則指出，此次工程的成功離不開廟口商家的支持與合作，尤其是商家同意進行騎樓高度整平，而非僅僅對路面進行簡單修整。謝處長認為，這次廟口整平工程將成為日後推動其他區域類似工程的典範，未來與商家的溝通也將更加順利。他對廟口商家的理解與配合表達誠摯感謝，並期待這次整平工作能為商家帶來長期的正面效益。

廟口不僅是基隆的觀光熱點，更是地方文化的代表。此次騎樓整平工程的完成，不僅將大幅優化人行通道，提升廟口的便利性與吸引力，更能讓基隆成為更友善、更宜居的城市。期待透過這次工程的實施，為市民與遊客帶來全新的廟口體驗，也為基隆的未來發展打下堅實基礎。