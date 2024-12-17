謝國樑表揚衛生保健志工　全場高呼「基隆有愛志工最讚」

▲113年衛生保健志工獎勵表揚活動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「吸收新知識、拓展交友圈，做一個快樂的志工人」這是在基隆市衛生局服務近20年的全國績優金牌獎志工方潭珠女士的志工感言。為表揚無私奉獻的衛生保健志工，基隆市衛生局於今（17日）下午，在基隆市立體育館舉辦「113年衛生保健志工獎勵表揚活動」，基隆市長謝國樑表達重視親臨現場，表達對衛生保健志工讚許及滿滿感謝。

基隆衛生保健志工有1,020人，佔基隆總志工人數的7%左右（本市志工1萬3,930人)，衛生保健志工服務多元，包含協助門診服務、衛生保健工作、食品衛生宣導、防疫工作、菸害防制、社區健康營造等，謝國樑在這場表揚活動頒發282個獎項，包括全國志願服務獎項41名及衛生局服務獎項241名。謝國樑指出，無論在醫療院所、社區鄰里等，都能看到衛生保健志工服務的身影，穿梭在各個角落，守護市民的健康，共同打造更有愛的幸福城市。

▲基隆市長謝國樑致詞。

衛生局長張賢政表示，今年衛生保健志工服務共14萬1,073小時，等於1個人不眠不休的工作16.1年，滿滿的志工活力，全為基隆市無償奉獻。衛生局由衷感謝獲獎的績優志工夥伴，長期以來對基隆無私的付出和貢獻，他們的服務精神值得大家敬佩與學習，並期待有更多市民朋友投入志願服務的行列，共同打造「基隆有愛 志工最讚」。

在本次頒獎中，服務時數最高者，是榮獲「全國志願服務金牌獎」的方潭珠女士，從93年加入「基隆市衛生局」服務，年資近20年，服務時數累積達1.1萬小時；除了在基隆市衛生局服務外，也在陽明文化藝術館、警察局婦幼隊等不同領域擔任志工，不僅拓展視野，也結交很多好朋友。

另一個榮獲「全國志願服務金牌獎」的廖信妺女士，是本次頒獎最高齡的志工，她是民國89年基隆市衛生局首辦社區闔家歡健康篩檢時，到仁愛區衛生所幫忙，隔年（民國90年）起成立志工隊，廖信妹大姐是第一批完成受訓的志工，二十三年來與衛生所一起經歷各種考驗。信妹大姐表示：「活著就要動，而且越動越健康，上天讓我有健康的身體，就是讓我用自己微小的力量幫助他人，讓社會大眾變的越來越健康，就覺得很開心很快樂。

▲最高齡志工廖信妹女士榮獲全國志願服務金牌獎。